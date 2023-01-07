يلاشوت PLUS Twitter مشاهدة مباراة ليفربول الآن|| تابع لايف HD بث مباشر ليفربول ضد وولفرهامبتون YouTube اونلاين ستريم هدف صلاح الآن 1ND Half

يستعرض لكم موقع الفجر الرياضي روابط البث المباشر لمشاهدة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول لمواجهة قوية أمام نظيره فريق وولفرهامبتون، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي 2022-2023.



موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي



ويواجه فريق ليفربول نظيره فريق وولفرهامبتون على أرضية ملعب " انفيلد" معقل الريدز، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي 2023.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة، اليوم السبت 7 يناير 2023، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والثانية عشر بتوقيت أبو ظبي.

#في_مثل_هذا_اليوم عام 2006.. سجل تشابي ألونسو هذا الهدف من قبل منتصف الملعب في كأس الاتحاد الإنجليزي 🤩pic.twitter.com/DMiJRqsNpO — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) January 7، 2023 ررررررررر ررررررررر



كورة لايف بث مباشر دون تقطيع لمشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم



تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة وولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: كوستاس تسيميكاس - جو جوميز - جويل ماتيب - ترنت ألكساندر آرنولد.

خط الوسط: فابيو كارفاليو - فابينيو - جيمس ميلنر.

خط الهجوم: داروين نونيز - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح.



يلا كورة بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

ويسعي فريق ليفربول في تحقيق الفوز والتأهل للدور المقبل بعد خروجه من كأس كاراباو مبكرًا على يد مانشستر سيتي.

بث مباشر ليفربول وولفرهامبتون



بينما يريد وولفرهامبتون الاحتفاظ بسجله الخالي من الهزائم أمام ليفربول في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي حيث لم يستطع اللفر حتي الآن هزيمة الولفز بالمسابقة المحلية.



يلا شوت بث مباشر دون تقطيع لمباراة ليفربول وولفرهامبتون



القناة الناقلة لمباراة ليفربول وولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي



ويمكنكم مشاهدة مباراة فريق ليفربول ضد نظيره فريق وولفرهامبتون اليوم السبت عبر قناة beIN sports HD 1 premium الناقل الحصري لإذاعة مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي 2023.

لحظات لا تُنسى في آخر ظهور لنا بكأس الاتحاد الإنجليزي ✨pic.twitter.com/OW9p1SBnEk — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) January 6، 2023



تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون



قناة Eleven Sports 1 HD Portugal

التردد، 12398

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز، 27500

القمر، Hispasat.

قناة Rah-e-Farda

التردد، 11293

الاستقطاب عمودي

معدل الترميز، 27500

القمر، Afghansat 1.

قناة FOX SPORTS Eredivisie 4

التردد، 11739

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز، 29900

القمر، Astra 3A.

قناة BT Sport 2 HD

التردد، 12515

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز، 22000

القمر، Astra 2A 2B 2D.

قناة TVP Sport HD

التردد، 10834

الاستقطاب عمودي

معدل الترميز، 27500

القمر، Hot Bird.

قناة Ziggo Sport Select HD

#في_مثل_هذا_اليوم عام 2006.. سجل تشابي ألونسو هذا الهدف من قبل منتصف الملعب في كأس الاتحاد الإنجليزي 🤩pic.twitter.com/DMiJRqsNpO — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) January 7، 2023 ررررررررر ررررررررر



التردد، 12129

الاستقطاب عمودي

معدل الترميز، 27500

القمر، Astra 3A.

قناة ARENA SPORT

التردد، 11512

الاستقطاب عمودي

معدل الترميز، 30000

القمر Eutelsat.

قناة Idman

التردد، 11169

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز، 20400

القمر، AzerSpace 46°E.

قناة CBC SPORT HD

التردد، 11135

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز، 27500

القمر، AzerSpace.

