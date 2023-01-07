يلاشوت PLUS Twitter مشاهدة مباراة ليفربول الآن|| تابع لايف HD بث مباشر ليفربول ضد وولفرهامبتون YouTube اونلاين ستريم هدف صلاح الآن 1ND Half

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يستعرض لكم موقع الفجر الرياضي روابط البث المباشر لمشاهدة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول لمواجهة قوية أمام نظيره فريق وولفرهامبتون، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي 2022-2023.
موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي
ويواجه فريق ليفربول نظيره فريق وولفرهامبتون على أرضية ملعب " انفيلد" معقل الريدز، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي 2023.
ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة، اليوم السبت 7 يناير 2023، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والثانية عشر بتوقيت أبو ظبي.
كورة لايف بث مباشر دون تقطيع لمشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم
تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة وولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي
حراسة المرمى: أليسون بيكر.
خط الدفاع: كوستاس تسيميكاس - جو جوميز - جويل ماتيب - ترنت ألكساندر آرنولد.
خط الوسط: فابيو كارفاليو - فابينيو - جيمس ميلنر.
خط الهجوم: داروين نونيز - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح.
يلا كورة بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي
ويسعي فريق ليفربول في تحقيق الفوز والتأهل للدور المقبل بعد خروجه من كأس كاراباو مبكرًا على يد مانشستر سيتي.
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بينما يريد وولفرهامبتون الاحتفاظ بسجله الخالي من الهزائم أمام ليفربول في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي حيث لم يستطع اللفر حتي الآن هزيمة الولفز بالمسابقة المحلية.
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القناة الناقلة لمباراة ليفربول وولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي
ويمكنكم مشاهدة مباراة فريق ليفربول ضد نظيره فريق وولفرهامبتون اليوم السبت عبر قناة beIN sports HD 1 premium الناقل الحصري لإذاعة مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي 2023.
تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون
قناة Eleven Sports 1 HD Portugal
التردد، 12398
الاستقطاب أفقي
معدل الترميز، 27500
القمر، Hispasat.
قناة Rah-e-Farda
التردد، 11293
الاستقطاب عمودي
معدل الترميز، 27500
القمر، Afghansat 1.
قناة FOX SPORTS Eredivisie 4
التردد، 11739
الاستقطاب أفقي
معدل الترميز، 29900
القمر، Astra 3A.
قناة BT Sport 2 HD
التردد، 12515
الاستقطاب أفقي
معدل الترميز، 22000
القمر، Astra 2A 2B 2D.
قناة TVP Sport HD
التردد، 10834
الاستقطاب عمودي
معدل الترميز، 27500
القمر، Hot Bird.
قناة Ziggo Sport Select HD
التردد، 12129
الاستقطاب عمودي
معدل الترميز، 27500
القمر، Astra 3A.
قناة ARENA SPORT
التردد، 11512
الاستقطاب عمودي
معدل الترميز، 30000
القمر Eutelsat.
قناة Idman
التردد، 11169
الاستقطاب أفقي
معدل الترميز، 20400
القمر، AzerSpace 46°E.
قناة CBC SPORT HD
التردد، 11135
الاستقطاب أفقي
معدل الترميز، 27500
القمر، AzerSpace.