بث مباشر ليفربول وولفرهامبتون اليوم السبت جودة عالية HD || مشاهدة مباراة وولفرهامبتون ضد ليفربول يلا شوت YALLA SHOOT دون تقطيع liverpool vs WOLV

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يستعد ليفربول لمواجهة نظيره ولفرهامبتون اليوم السبت 7 يناير 2023 في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة في كأس الاتحاد الإنجليزي.
كورة لايف موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر
تقام مباراة ليفربول أمام ولفرهامبتون ضمن منافسات الجولة الثالثة في كأس الاتحاد الإنجليزي.
موعد مباراة ليفربول أمام ولفرهامبتون
ستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت السعودية والساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسوف تذاع المباراة علي قناة bein sports premium 1 أحد قنوات بي إن سبورت الحاصلة علي حقوق بث مباريات المسابقات الأنجليزية لكرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
موقف ليفربول في جدول الدوري
يحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي برصيد 28 نقطة حصدها من 17 مباراة، حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر 5 مباريات.
في حين يحتل ولفرهامبتون المركز التاسع عشر في الموسم الحالي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة حصدها من 18 مباراة، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في 5 مباريات وخسر 10 مباريات.
تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة ولفرهامبتون
في حراسة المرمي: أليسون
في الدفاع: كوستاس تسيميكاس - جو جوميز - جويل ماتيب - ترنت ألكساندر آرنولد
في خط الوسط: فابيو كارفاليو - فابينيو - جيمس ميلنر
في الهجوم: داروين نونيز - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح
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ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي
مازال إيرلنج هالاند نجم مانشستر سيتي يحافظ على صدارة جدول هدافي البريميرليج حتى الآن ويطمح هاري كين نجم توتنهام صاحب المركز الثاني في منافسته على لقب هداف البريميرليج في الموسم الحالي.
نجح المصري محمد صلاح نجم ليفربول في الصعود للمركز الحادي عشر في جدول هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 7 أهداف ويسعى لاقتحام المراكز العشرة الأولى في قائمة هدافي البريميرليج والمنافسة على لقب الهداف في الموسم الحالي.
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي
1 - آرسنال 37 نقطة.
2 - مانشستر سيتي 32 نقطة.
3 - نيوكاسل يونايتد 30 نقطة.
4 - توتنهام 29 نقطة.
5 - مانشستر يونايتد 26 نقطة.
6 - ليفربول 22 نقطة.
7 - برايتون 21 نقطة.
8 - تشيلسي 21 نقطة.
9 - فولهام 19 نقطة.
10 - برينتفورد 19 نقطة.
11 - كريستال بالاس 19 نقطة.
12 - أستون فيلا 18 نقطة.
13 - ليستر سيتي 17 نقطة.
14 - بورنموث 16 نقطة.
15 - ليدز يونايتد 15 نقطة.
16 - وست هام يونايتد 14 نقطة.
17 - إيفرتون 14 نقطة.
18 - نوتينجهام فورست 13 نقطة.
19 - ساوثهامتون 12 نقطة.
20 - وولفرهامبتون 10 نقاط.
جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي
1 - إيرلنج هالاند - مانشستر سيتي - 20 هدف
2 - هاري كين - توتنهام - 13 هدف
3 - ايفان توني - برينتفورد - 11 أهداف
4 - الكسندر ميتروفيتش - فولهام - 10 أهداف
5 – رودريجو - ليدز يونايتد - 9 أهداف
6 – ميجيل ألميرون - نيوكاسل يونايتد - 9 أهداف
7 – فيل فودين - مانشستر سيتي - 7 أهداف
8 – جيمس ماديسون - ليستر سيتي - 7 أهداف
9 - لياندرو تروسارد - برايتون - 7 أهداف
10 - روبرتو فيرمينو - ليفربول - 7 أهداف
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