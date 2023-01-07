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تردد قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة 2023 لمتابعة السوبر الأوروبي

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أبو ظبي الرياضية
أبو ظبي الرياضية

يبحث عديد من الأشخاص عن تردد قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة 2023، لمتابعة الدوريات المختلفة التي تذاع عبر شاشتها، خاصة بعدما أعلنت القناة عن بث كأس السوبر الأوروبي وغيرها من الدرويات العربية.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة 2023

ونشرت الصفحة الرسمية للقناة تردد أبو ظبي الرياضية المفتوحة 2023، كما يلي:

التردد: 12322.

- القمر الصناعي: نايل سات.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/4.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و2 الجديد HD على القمر الصناعي نايل سات

- التردد: 12091.

- القمر الصناعي: نايل سات

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و2 الجديد HD على القمر الصناعي عرب سات

- التردد: 11804.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية extra على القمر الصناعي نايل سات

- تردد: 12330.

- استقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

- معدل الترميز: 27500.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و2 الجديد HD على القمر الصناعي هوت بيرد

- التردد: 11747.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 30000.

- معامل تصحيح الخطأ: 4/3

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