ننشر أماكن معارض أهلا رمضان 2023 بالمحافظات

حرصا من بوابة الفجر الإلكترونية على توفير لمتابعيها كافة التفاصيل حول معارض أهلا رمضان، التي تم إنطلاقها في بداية الشهر الجاري مع السنة الجديدة، حيث ارتفع معدلات بحث المواطنين عن معارض أهلا رمضان، بعد إعلان الدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن افتتاح معارض أهلا رمضان للعام الجاري، إذ ازداد البحث عن أماكنها وأسعارها ونسب التخفيضات بها.

ويبحث العديد من المواطنين عن أماكن وجود معارض اهلا رمضان في محافظات الجمهورية، ونقدمها لكم في السطور التالية:

أماكن معارض أهلًا رمضان في القاهرة

البساتين: شارع البساتين العمومي أمام شركة الكهرباء- شارع 250 أمام المركز الأولمبي- منطقة بير أم سلطان.

حلوان: شارع أبورجيله- العزبة البحرية والقبلية- عزبة الوالدة بعرب غنيم.

طره: مدخل منطقة شق الثعبان بطريق الاوتوستراد- شارع مصر حلوان الزراعي بمنطقة طره الأسمنت- شارع معهد امناء الشرطة.

التبين: شارع الوسط بجوار ميدان الساعة- شارع الصفا والمروة- شارع كورنيش النيل بمدخل شارع الوسط.

المعصرة: شارع العروبة -شارع الخشاب أمام جامع أبوبكر- أمام محطة مترو المعصرة.

دار السلام: شارع الفيوم- شارع مجمع المدارس- شارع 9 تقاطع شارع فرج يوسف.

مصر القديمة: أثر النبي- خارطة الشيخ مبارك- عين الصيرة.

السيدة زينب: امتداد شارع السد- ميدان زينهم- منطقة المواردي.

المقطم: ميدان النافورة- الهضبة الوسطى بجوار مساكن الزلزال.

15 مايو: أمام مبنى الحي.

المعادي: ميدان العرب.

الخليفة: شارع الأشراف بجانب أرض المطاحن- الأباجية- أسفل كوبري الحضارات.

أماكن معارض أهلا رمضان في الجيزة

- شارع الملك فيصل.

- أرض اللواء بالعجوزة.

- المنيب.

- ترعة المنصورية بالهرم.

أماكن معارض أهلا رمضان في الإسكندرية

- الأزاريطة.

- العطارين.

- الجمرك.

- المنشية.

أماكن معارض أهلا رمضان في المنيا



- مركز ملوي على شارع العرفان.

- مركز أبوقرقاص.

- شارع العباسيري.

أماكن معارض أهلا رمضان في بني سويف

- منتزه النصر.

- الفشن.

- الواسطى.

أماكن معارض أهلا رمضان في سوهاج

- بجوار استاد سوهاج.

- أمام مركز سوهاج.

أماكن معارض أهلا رمضان في كفر الشيخ

- الحامول.

- بلطيم.

أماكن معارض أهلا رمضان في القليوبية

- بنها.

- حي غرب شبرا.

- قليوب.

- طوخ.

- القناطر الخيرية.

- منطقة المستشح.