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أسعار الأرز والدقيق والزيت في معارض أهلا رمضان

منوعات
اهلا رمضان
اهلا رمضان

في ظل ارتفاع الأسعار، ومعاناة الشعب المصري من الأسعار الباهظة على السلع، قرر المعظم اللجوء لمعارض اهلا رمضان للتوفير ولكي يحصلون على قوت يومهم بأكل التكاليف، لذا حرصت وزارة التموين على افتتاح معارض أهلا رمضان في بداية السنة الحالية.

ويوفر موقع الفحر الإلكتروني للمتابعين في السطور التالية، وفقا لما أكدته وزارة التموين في بيانها، أن بعض السلع بمعارض أهلا رمضان 2023 ستكون بأسعار مناسبة ويكون هناك تخفيضات:

أسعار السلع في معارض أهلا رمضان 2023

- الأرز نسبة كسر 5% بسعر 15 جنيها للكيلو.

- الأرز ‏نسبة كسر 3% بسعر 18 جنيها للكيلو.

- الأرز السائب بـ 12 ‏جنيها للكيلو.

- الدقيق بسعر 15 جنيها.

- التونة بسعر 15 جنيها.

- الزيت 750 ملي بسعر 35 جنيها.

- اللحمة البلدي: 130 ‏جنيها.

5 معارض موزعة في كل محافظة

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحى، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قرر أن يكون في كل محافظة 5 معارض موزعة، بحيث تصل إلى جميع المناطق، وذلك بتخفيضات تصل إلى 30%.

موعد معارض أهلا رمضان 

وأكد الدكتور على المصيلحي، أن معارض أهلا رمضانن تستمر إلى نهاية شهر أبريل 2023، أي طوال شهر رمضان، وبذلك فإن معرض أهلا رمضان سوف يستمر إلى 4 شهور.

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