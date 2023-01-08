أسعار الذهب اليوم الأحد 8-1-2023 في أسواق الصاغة المحلية والعالمية

شغلت أسعار الذهب في الآونة الأخيرة اهتمام الكثيرين، من الراغبين في الزواج أو الارتباط، ومن يبحثون عن طرث ووسائل ادخارية رابحة، ليأتي المعدن الأصفر على رأس الأولويات رغم الاضطراب والارتفاع الكبير الذي يشهده.

أسعار الذهب

وسجلت أسعار الذهب هبوطا ملحوظا خلال تداولات اليوم الأحد الموافق الثامن من يناير 2023، حيث هبط سعر الجنيه الذهب لـ14480 جنيه، مقارنة بـ15200 سجلها الخميس الماضي.

أسعار الذهب اليوم

واستقرت أسعار الذهب في عيار 21 الأكثر أهمية وانتشارا في جمهورية مصر العربية، ليسجل 1810 جنيه خلال التداولات الصباحييةبينما سجل عيار 12 1034، وعيار 14 قرابة 1207.

وتقدم بوابة الفجر أسعار الذهب اليوم في السطور التالية:

أسعار الذهب عيار 21

سجلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1810 جنيهات للجرام دون مصنعية للبيع.

أسعار الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأحد 2069 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

وبلغ سعر جرام الذهب اليوم الأحد عيار 18 نحو 1551 جنيها.

سعر الذهب عيار 14

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1207 جنيهات.

أسعار الذهب عالميا

وفيما يعلق بأسعار الذهب عالميا، فقد استر سعر الأوقية اليوم الأحد عند 1865 دولارا، بعد أن سجّلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب قفزة كبيرة الأيام الماضية، واستقرت عقود الذهب وسجل سعر الأوقية التي تزن نحو 31.1 جرام، 1865.97 دولارا.