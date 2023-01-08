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وزير قطاع الأعمال يبحث الاستغلال الأمثل لشركة جنوب الوادي بتوشكى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح

الاقتصاد
محمود عصمت وزير قطاع
محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام

استهل المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، زيارته إلى شركة جنوب الوادي بتوشكى، اليوم الأحد، بلقاء اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان.      


شهد اللقاء الذي ضم اللواء ناصر فوزى مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة والوفد المرافق له، بحث عدد من القضايا والمشروعات، ومراجعة موقف بعض الأصول التابعة للوزارة في نطاق المحافظة بهدف الوصول إلى الشكل الأمثل لاستغلالها وتعظيم العائد منها وحسن إدارتها، والنظر في إقامة بعض المشروعات عليها في ظل وجود عدد من طلبات وعروض للشراكة من قبل القطاع الخاص.       


قال المهندس محمود عصمت إن هذا اللقاء يأتي في إطار لقاءات عديدة بهدف حصر الأصول التابعة للوزارة وحسن إدارتها بما يضمن تحقيق أقصى عائد ممكن منها، مشيرا إلى أن زيارة اليوم إلى شركة جنوب الوادي في توشكى تستهدف مراجعة موقف الشركة وخطة أعمالها خلال المرحلة المقبلة وتفقد الأراضى التابعة لها، في إطار السياسة العامة للدولة التي تستهدف التوسع في استصلاح الأراضى وزراعة المحاصيل الاستراتيجية خاصة القمح لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الغذائية بما يؤدى إلى علاج الفجوة الاستيرادية.
 

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