جدول مباريات اليوم الأحد 8/ 1/ 2023 في مختلف المسابقات المحلية والعالمية

جدول مباريات اليوم، عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع العديد من المباريات التي قام اليوم الأحد الموافق الثامن من يناير 2023 في مختلف البطولات والمسابقات المحلية والعالمية، على رأسها قمة كأس الاتحاد الإنجليزي بين مانشستر سيتي وتشيلسي، وإحدى قمم الدوري الإسباني بين برشلونة وأتلتيكو مدريد.

جدول مباريات اليوم

ونرصد لقرائنا ومتابعينا الكرام عبر بوابة الفجر جدول مباريات اليوم الأحد 8/ 1/ 2023 في السطور التالية:

جدول مباريات اليوم الأحد في الدوري المصري والقنوات الناقلة

- مباراة حرس الحدود ضد الإسماعيلي الساعة 2:45 عصرا على قناة .on time sport

- مباراة البنك الأهلي وأسوان الساعة 2:45 عصرا على قناة 2 on time sport

- مباراة سموحة وفاركو الساعة 7 مساء على قناة on time sport

- مباراة طلائع الجيش والمقاولون العرب الساعة 7 مساء على قناة 2 on time sport

جدول مباريات اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة

- بريستول سيتي وسوانزي سيتي 2:30 ظهرا.

- مباراة كاونتي وبارنسلي في الـ2:30 ظهرا.

- مباراة ديربي كاونتي بارنسلي الساعة 2:30 ظهرا.

- مباراة كارديف سيتي ضد ليدز يونايتد الساعة 4 عصرا.

- مباراة نوريتش سيتي ضد بلاكبيرن روفرز الساعة 4 عصرا.

- هارتلبول وستوك سيتي الساعة 4 عصرا.

مباراة ستوكبورت ضد وال سال الساعة 4 عصرا.

موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في قمة مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي في تمام الساعة الـ6:30 مساء بتوقيت القاهرة الـ7:30 بتوقيت السعودية على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

جدول مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- مباراة ألميريا X ريال سوسييداد – الساعة 3 عصرا على قناةbeIN Sports 1 HD Premium

- مباراة رايو فاليكانو X ريال بيتيس – الساعة 5:15 مساء على قناةbeIN Sports 1 HD Premium

- مباراة إشبيلية X خيتافي – الساعة 7:30 مساء على قناةbeIN Sports 1 HD

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

يترقب عشاق الساحرة المسديرة والعملاق الكتالوني الموقعة المهمة والمثيرة المرقبة بين فريقي أتلتيكو مدريد وبرشلونة التي سنطلق الساعة 10 مساء وتنقل عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.