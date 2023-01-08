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صفقات مرتقبة في برشلونة.. تشافي يحدد 3 لاعبين

تشافي هيرنانديز
تشافي هيرنانديز

حدد المدرب تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني ثلاثة لاعبين للتعاقد معهم في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

برشلونة يسعى لضم مارتن زوبيميندي

وأكدت العديد من الصحف الإسبانية أن المدرب تشافي يسعى للتعاقد مع اللاعب مارتن زوبيميندي نجم خط وسط فريق ريال سوسيداد.

كما أوضحت أن مدرب برشلونة يسعى للتعاقد أيضا مع النجم البرتغالي روبين نيفيز لاعب فريق ولفرهامبتون الإنجليزي في الميركاتو الصيفي.

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برشلونة يخطط لضم كانتي

وأشارت إلى أن تشافي يخطط لضم النجم الفرنسي نجولو كانتي لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي خاصة أن عقد سينتهي بنهاية الموسم.

ويواجه فريق برشلونة نظيره فريق أتلتيكو مدريد مساء اليوم الأحد في قمة مباريات الجولة السابعة عشر من عمر الدوري الإسباني.

ترتيب الدوري الإسباني

وجاء جدول ترتيب الدوري الإسباني كالتالي:

1- برشلونة 38 نقطة 

2- ريال مدريد 38 نقطة 

3- ريال سوسيداد 29 نقطة 

4- اتلتيكو مدريد 27 نقطة 

5- فياريال 27 نقطة 

6- اتلتيك بيلباو 25 نقطة 

7- ريال بيتيس 25 نقطة 

8- رايو فاليكانو 23 نقطة 

9- أوساسونا 23 نقطة

10- فالنسيا 19 نقطة 

11- مايوركا 19 نقطة 

12- جيرونا 17 نقطة 

13- الميريا 17 نقطة 

14- خيتافي 17 نقطة 

15- بلد الوليد 17 نقطة 

16- سيلتا فيجو 16 نقطة 

17- قادش 15 نقطة 

18- اسبانيول 13 نقطة 

19- اشبيلية 12 نقطة 

20- التشي 4 نقاط

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