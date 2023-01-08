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سعر الدولار اليوم الأحد الثامن من يناير 2023 بالبنوك العاملة في مصر

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سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

شهد سعر الدولار في الآونة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا وتاريخيا أمام الجنيه المصري، لتأثر جميع الخدمات والسلع المقدمة للمواطنين، ليتخذ البنك المركزي العديد من الإجراءات اللازمة لضبط الأسواق الموازية للعملة الأمريكية الخضراء في محاولات للسيطرة على الوضع.

سعر الدولار

ونرصد لقرائنا سعر الدولار خلال تداولات اليوم الأحد الموافق الثامن من يناير 2023، فى البنوك العاملة في مصر، حيث سجل فى البنك الأهلي المصرى 27.05 للشراء و27.10 جنيها للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك التجارى الدولى "cib" سجل 27.10 جنيه للشراء 27.20 جنيه للبيع.

وتقدم بوابة الفجر سعر الدولار اليوم الأحد 8-1-2023 بمختلف البنوك المصرية في السطور التالية:

سعر الدولار فى بنك مصر

27.05 جنيها للشراء.

27.10 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم فى البنك المركزي

27.07 جنيها للشراء.

27.16 جنيها للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى

27.05 جنيها للشراء.

27.10 جنيها للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

27.10 جنيها للشراء.

27.20 جنيها للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

27.20 جنيها للشراء.

27.25 جنيها للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

27.15 جنيها للشراء.

27.25 جنيها للبيع.

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