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وظائف البنك الأهلي 2023 لأصحاب الخبرات وحديثي التخرج

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البنك الأهلي المصري
البنك الأهلي المصري

أعلن البنك الأهلي المصري، عن إمكانية تقديم حديثي التخرج وأصحاب الخبرات للوظائف المتاحة للعام الحالي 2023، دون إعلان نوع الوظائف المتاحة أو عددها، بل اكتفى بفتح باب التقديم من خلال عدة روابط على موقعه الرسمي.

وظائف البنك الأهلي 2023

- يمكن التقديم لأصحاب الخبرات على وظائف البنك الأهلي من خلال الرابط الإلكتروني (اضغط هنـــــــا). 

- أتاح البنك الأهلي لحديثي التخرج التقديم على وظائف البنك 2023 من خلال الرابط الإلكتروني.

- أتاح البنك الأهلي المصري، فرصة المشاركة في برنامج خريجين 2023 من خلال الرابط الإلكتروني.

شروط وظائف البنك الأهلي المصري 

- يجب ألا يكون للمتقدم أقارب يعملون داخل البنك حتى الدرجة الثالثة.

- أن يكون حاصلًا على شهادة عليا البكالوريوس أو ما يعادلها.

- خبرة 3 سنوات فأكثر، لوظائف أصحاب الخبرات.

- أن يكون من الحاصلين على تقدير عام تراكمي جيد فأعلى.

- أن يكون محل إقامة المرشح مطابقًا للرقم القومي.

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