غدا بداية شهر طوبة 2023.. شتاء قارس على الأبواب

موعد شهر طوبة 2023، بالتزامن مع دخول فصل الشتاء والتغيرات المناخية التى تشهدها مصر بسبب بدء فصل الشتاء.

ويتسائل العديد من المواطنين عن موعد بدء شهر طوبة 2023، الذي يعتبر من أكثر الشهور برودة وسقيع.

موعد شهر طوبة 2023

موعد شهر طوبة 2023، وفق التقويم القبطى، يبدأ شهر طوبة لعام 2023، غدًا يوم الإثنين الموافق 9 يناير 2023، ويستمر لمدة 28 يوم، لينتهي يوم الثلاثاء الموافق 7 فبراير 2023.

درجات الحرارة خلال شهر طوبة 2023

شهر طوبة 2023، يتميز شهر طوبة بانخفاض تام فى درجات الحرارة على كافة محافظات مصر، كما يهتم المصريين بشهر طوبة منذ العهد الفرعوني لارتباطه بالمواسم الزراعية والحصاد، ويتميز بأنه أحد شهور النماء والخير الوفير في الزراعة.

سبب تسمية شهر طوبة بهذا الاسم

تم إطلاق اسم طوبة على هذا الشهر نسبة للإله طوبيا، وهو إله المطر عند المصريون القدماء، كما سميت مدينة طبيبة التى تعرف حاليًا باسم مدينة الأقصر، ويطلق عليه ايضًا موسم النمو والخير الوفير، بسبب فيض نهر النيل، الذى يروى كافة الأراضي الزراعية مما يؤثر في حصاد المحاصيل الزراعية حيث تخضر الزراعة خلال هذا الشهر.

تقويم السنة القبطية 2023

يوجد ثلاث تقويمات ( القبطي، الميلادي، الهجري)، عرفها المصريون القدماء منذ قديم الأزل، ويمكن تقسم شهور السنة القبطية لمعرفة موعد شهر طوبة 2023 كما يلي:

- شهر توت الذى يبدأ من يوم 11 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر من كل عام.

- شهر بابه الذى يبدأ من يوم 11 أكتوبر وحتى 10 نوفمبر من كل عام.

- شهر هاتور الذى يبدأ من يوم 11 نوفمبر وحتى 9 ديسمبر من كل عام.

- شهر كهيك الذى يبدأ من يوم 10 ديسمبر وحتى 8 يناير من كل عام.

- شهر طوبة الذى يبدأ من يوم 9 يناير وحتى 7 فبراير من كل عام.

- شهر أمشير الذى يبدأ من يوم 8 فبراير وحتى 9 مارس من كل عام.

- شهر برمهات الذى يبدأ من يوم 10 مارس وحتى 8 إبريل من كل عام.

- شهر برمودا الذى يبدأ من يوم 9 إبريل وحتى 8 مايو من كل عام.

- شهر بشنس الذى يبدأ من يوم 9 مايو وحتى 7 يونيو من كل عام.

- شهر بؤونة الذى يبدأ من يوم 8 يونيو وحتى 7 يوليو من كل عام.

- شهر أبيب الذى يبدأ من يوم 8 يوليو وحتى 6 أغسطس من كل عام.

- شهر مسرى الذى يبدأ من يوم 7 أغسطس وحتى 5 سبتمبر من كل عام.

- شهر النسئ الذى يبدأ من يوم 6 سبتمبر وحتى 10 سبتمبر من كل عام.