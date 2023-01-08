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"الزراعة": إدارة حديقة الحيوان بحق الانتفاع لهذه الجهة

توك شو
أرشيفية
أرشيفية

 

 قال محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الهيئة القومية للإنتاج الحربي هي المعنية بتطوير حديقتي الحيوان والأورمان بتكلفة تصل لمليار جنيه، مشيرًا إلى أن  الهيئة ستستعين بالخبراء في مجال التطوير الحدائق.

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ملكية الحديقة بالكامل ستكون لوزارة الزراعة

وتابع "القرش"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأحد، أن ملكية الحديقة بالكامل ستكون لوزارة الزراعة، والإدارة ستكون بنظام حق الانتفاع  لهيئة الإنتاج الحربي،  مشيرًا إلى أن آلية التعاقد تضمن الحفاظ على عوائد وزارة الزراعة بشكل متزايد، وضمان هامش ربح للجهة المنفذة.

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تعرف على تفاصيل تطوير حديقة الحيوان

الهيئة القويمة للإنتاج الحربي حريصة على تطوير الحديقة وفقًا للمستويات العالمية

 ولفت إلى أن الهيئة القويمة للإنتاج الحربي حريصة على تطوير الحديقة وفقًا للمستويات العالمية،  وبالتالي الدخول إلى الاعتمادات العالمية مرة أخرى، واعداد بيئة مناسبة للحيوانات، بشكل راقي يخدم المواطن المصري.

محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة الهيئة القومية للإنتاج الحربي حديقة الأورمان برنامج الحياة اليوم فضائية الحياة

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