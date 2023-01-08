الخيانة.. مزاج الرجالة

صباح الخير دكتورة نيفين..

بعد ما خلصت كل الحيل عشان اعرف انا بتخان ليه وفشلت قلت ابعتلك، شوفي انا متجوزة بعد قصة حب وبقالات دلوقتي سنتين.. المصيبة اني اكتشفت إنه بيخوني في شهر العسل.. دي كارثة لواحدها لان عادة الناس يزهقوا من بعض فرص الخيانة تزيد انما مش بعد قصة حب وفي شهر العسل كمان.. المهم.. طبعا الخناقة العظيمة وكل الكلام اللي ممكن تتخيليه اتقال وفي المقابل طبعا كل الوعود اللي ممكن تتقال.. لكن حدث ولا حرج واضح اني اتدبست في راجل غاوي عك وانا بفكر جديا في الطلاق قبل ما اتورط في طفل واقعد اشيل همه لوحدي كعادة القصص اللي بنسمعها.. دخلت اهلي في الموضوع ودخلت كبير عيلته في الموضوع وهو زي ما هو مشيه عوج.. بعدين انا كرامتي ما تستحملش اكتر من كدة.. لمًا في اول جوازنا كنت ألاحظ حاجة كنت بفوتها حفاظا على علاقة طويلة لطيفة انما النهاردة سألت نفسي سؤال ؟! هل هو بيبادلني نفس درجة الحرص على جوازنا ؟ لقيت الاجابة دون تردد لأ.. طيب.. انا قعدة بهبب ايه لغاية دلوقتي معاه ؟ طبعا ابقى غبية لو كملت.. لاني فعلا صدقيني انا خلصت كل كروت الحوار والمحايلة والتفاهم واديته كل الفرص للتغيير لكن هو زي ماتقولي كدة من النوع الغير قابل للتغيير ومستبيع أو بعد ما اتجوزنا استخسر نفسه في ست واحدة.. وغالبا هو كدة فعلا.. خلاصته انا اعمل ايه دلوقتي ؟

شيري

فضفضة

محررة الصفحة.. نيفين حجازي



شيري حبيبتي.. الصراحة انتي ما خلتيش منفذ ادخلك منه وواضح انك واخدة القرار ورسالتك دي مش اكتر من احتياجك لحد يأكد ويوافق على نفس القرار.. خصوصا انك دخلتي العيلتين في الفض بينكم دون فايدة ودة واضح من كلامك.. حاجة واحدة هقولهالك.. في فعلا بعض الرجالة مش كلهم.. الخيانة عندهم مزاج ووجهة نظر لانهم بكل بساطة مش معترفين ان دي خيانة وبيسموها اي مسميات تانية للخروج من الموقف أو التعرض لاتهام ووعودهم كلها غالبا ما بتحصلش بتبقى بس للخروج من الورطة اللي هو فيها.. عموما القرار برضه قرارك وربنا معاكي في اللي جاي.