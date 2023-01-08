تخفيضات تصل لـ30%.. أماكن معرض أهلا رمضان في القاهرة الكبرى والمحافظات

إقبال كبير تشهده معارض أهلا رمضان في جميع أنحاء الجمهورية، منذ إعلان الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، افتتاح المعرض الأسبوع الماضي، وتوفير جميع السلع الغذائية واحتياجات شهر رمضان لجميع المواطنين بأسعار أقل 30% من أسعارها في السلاسل التجارية المختلفة.

أماكن معرض أهلًا رمضان في القاهرة والمحافظات

أعلنت محافظة القاهرة، جميع أماكن معارض أهلا رمضان داخل المحافظة، لتوفير السلع بأسعار مخفضة، وتنفيذ التوجيهات الحكومة.

- حي السيدة زينب « ميدان زينهم، منطقة المواردي».

- حي مصر القديمة «منطقة أثر النبي، خارطة الشيخ مبارك، عين الصيرة».

- حي المقطم «ميدان النافورة، والهضبة الوسطى ومنطقة السبعين فدان».

- حي الخليفة «أرض المطاحن، الأباجية، أسفل كوبري الحضارات».

- حي التبين «ميدان الساعة، شارع الصفا والمروة، ش كورنيش النيل».

- حي حلوان «عزبة الوالدة بعرب غنيم، شارع أبو رجيلة، العزبة البحرية والقبلية».

- حي طرة «منطقة شق الثعبان بالاوتوستراد، منطقة طره الأسمنت، شارع معهد امناء الشرطة».

- حي المعصرة «شارع العروبة، أمام محطة مترو المعصرة».

- حي البساتين «أمام شركة الكهرباء، أمام المركز الأولمبي، منطقة بير أم سلطان».

- حي دار السلام «شارع الفيوم، مجمع المدارس، شارع 9 ».

- حي 15 مايو «أمام مبنى الحي».

- حي المعادي «ميدان العرب».

أماكن معرض أهلا رمضان بمحافظة الإسكندرية

- معرض حي الأزاريطة.

- معرض حي العطارين.

- معرض حي الجمرك.

- معرض حي المنشية.

أماكن معرض أهلا رمضان بمحافظة كفر الشيخ

«مدينة بلطيم، بجوار الموقف العمومي، وسط مدينة دسوق، بجوار حديقة الأسرة والطفولة».

أماكن معرض أهلا رمضان في محافظة المنيا

«مركز ملوي، على شارع العرفان، مركز أبو قرقاص، معرض في شارع العباسيري».

أماكن معرض أهلا رمضان بمحافظة القليوبية

«شارع فريد في بنها، معرض شبرا الخيمة في ميدان المؤسسة».

أماكن معرض أهلا رمضان في محافظة المنوفية

«أمام مسجد سيدي خميس، مديرية غرب شبين الكوم».

أماكن معرض أهلا رمضان في محافظة الشرقية

«فاقوس بجوار الهابي لاند، قرية الخطارة بجوار كوبرى الخطارة، ميدان عرابي بالزقازيق».

أماكن معرض أهلا رمضان بمحافظة بني سويف

- معرض منتزه النصر.

- معرض الفشن.

- معرض الواسطي.

أماكن معرض أهلا رمضان بمحافظة مطروح

- 3 معارض بمدينة مرسي مطروح، إضافة إلى «السلوم، سيوة، سيدي براني، النجيل، العلمين، الحمام، الضبعة».