ads

حرس الحدود يكشف حقيقة عرض الأهلي لضم زيكو

زيكو
زيكو

 

كشف العميد علاء السعدني مدير التعاقدات بنادي حرس الحدود، حقيقة ما تم تداوله خلال الفترة الأخيرة عن مفاوضات الأهلي للحصول على خدمات مصطفى عبد الرؤوف زيكو لاعب الحرس.

حرس الحدود يكشف حقيقة عرض الأهلي لضم زيكو

وأكد علاء السعدني في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي لم يتقدم لنا بعرض لضم مصطفى عبد الرؤوف زيكو، ولكن اللاعب يملك أكثر من عرض من أندية مميزة في الدوري".

txt

"زيكو" حرس الحدود يحقق إنجازا بالانضمام لمنتخب مصر.. أيوب يكشف التفاصيل

txt

نجم الأهلي يكشف احتياجات الأحمر في يناير وينتقد كولر

وأضاف: "وصل لنا عروضا من 4 أو 5 أندية لضم اللاعب، لكنه من القوام الأساسي ولاعب جيد وسيستمر معنا، ووضع الحرس في الدوري وضغط المباريات لا يسمح لنا بمناقشة عروض لاعبينا حاليًا".

وعن صفقات حرس الحدود خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، قال: "نجحنا في ضم أحمد علي كامل، وكذلك أحمد قاسم قادما من إنبي، وأزمة فقدان النقاط في بداية الدوري جاءت بسبب قوة المباريات في الجولات الأولى".
 

مواد متعلقة

عاجل.. موقف كهربا من المشاركة مع الأهلي في المباريات

ما هي صفقات الأهلي الجديدة في الميركاتو الشتوي حتي الآن؟

الأكثر قراءة

عاجل.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن راعي الزمالك

يلا شوت بث مباشر مباراة برشلونة ضد اتلتيكو مدريد | بث مباشر مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد في الدوري الاسباني | شاهد هدف برشلونة الأول live

عاجل.. الإسماعيلي يوقف باسم مرسي وعرضه للبيع

عاجل.. موقف كهربا من المشاركة مع الأهلي في المباريات

عاجل.. تركي آل الشيخ يعلن مفاجأة جديدة

عاجل.. الإيقاف لمدة سنتين يطارد ثنائي الزمالك

عاجل.. منظمة مكافحة المنشطات تفجر مفاجأة كبرى بشأن ثنائي الزمالك

نجم الأهلي يكشف احتياجات الأحمر في يناير وينتقد كولر