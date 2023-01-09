كشف العميد علاء السعدني مدير التعاقدات بنادي حرس الحدود، حقيقة ما تم تداوله خلال الفترة الأخيرة عن مفاوضات الأهلي للحصول على خدمات مصطفى عبد الرؤوف زيكو لاعب الحرس.

حرس الحدود يكشف حقيقة عرض الأهلي لضم زيكو

وأكد علاء السعدني في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي لم يتقدم لنا بعرض لضم مصطفى عبد الرؤوف زيكو، ولكن اللاعب يملك أكثر من عرض من أندية مميزة في الدوري".

وأضاف: "وصل لنا عروضا من 4 أو 5 أندية لضم اللاعب، لكنه من القوام الأساسي ولاعب جيد وسيستمر معنا، ووضع الحرس في الدوري وضغط المباريات لا يسمح لنا بمناقشة عروض لاعبينا حاليًا".

وعن صفقات حرس الحدود خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، قال: "نجحنا في ضم أحمد علي كامل، وكذلك أحمد قاسم قادما من إنبي، وأزمة فقدان النقاط في بداية الدوري جاءت بسبب قوة المباريات في الجولات الأولى".

