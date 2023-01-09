عاجل.. جنوح سفينة جديدة فى قناة السويس

جنحت سفينة تدعى "جلوري" في قناة السويس أثناء عبورها مع قافلة الجنوب قرب مدينة القنطرة بينما تحاول زوارق وقاطرات الهيئة تعويمها حسب ما كتبت شركة الشحن "ليث ايجينسيس" على تويتر اليوم الإثنين.

وأظهرت بيانات على موقعين لتعقب السفن أن "جلوري" سفينة بضائع ترفع علم جزر مارشال.

وسبق أن تعاملت هيئة قناة السويس سريعًا مع جنوح مؤقت لإحدى السفن العابرة للقناة في سبتمبر 2021، وهى سفينة الصب “CORAL CRYSTAL” خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الشمال بالكيلومتر 54 ترقيم قناة بتفريعة البلاح الغربية، بحمولة قدرها 43 ألف طن.

وفي مارس 2021، أغلقت سفينة الحاويات الضخمة "إيفرجيفن"، التي تديرها شركة "إيفرغرين"، قناة السويس لمدة ستة أيام بعد أن جنحت خلال عاصفة رملية، ما أدى إلى تعطيل حركة المرور على أحد أكثر طرق الشحن ازدحاما وتسبب ذلك في فوضى تجارية.