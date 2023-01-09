العناية الإلهية تنقذ سكان مدينة الشيخ زايد من الموت.. وانتقال الحماية المدنية

أنقذت العناية الإلهية، وسرعة وصول الأجهزة المعنية، سكان مدينة الشيخ زايد من الموت المحقق إثر كسر ماسورة غاز.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة، بحدوث كسر ماسورة غاز، بالحي الأول بالمجاورة الأولى عماره 22، تحديدا بجوار صيدلية دكتور محمود.

على الفور انتقل مسؤولو الحماية المدنية يرافقهم طوارئ الغاز، تنسيقا مع شركة الكهرباء، وتم إصلاح الكسر، وإعادة ضخ الغاز إلى المنطقة مجددا، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.