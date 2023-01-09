عاجل.. البنك المركزي المصري يعدل أسعار الدولار مقابل الجنيه بعد تحركاتها بالبنوك

أعلن البنك المركزي المصري اليوم إجراء تعديل جديد في أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه؛ حيث قام بزيادته نحو 51 قرشا مواصلا صعوده وسط توقعات بان يستقر سعر الدولار مقابل الجنيه حول مستويات 28 جنيه في المدي القصير بفضل الاصلاحات الاقتصادية التى اتخذها لضبط سوق الصرف وتحقيق الاستقرار في الاسواق.

أسعار الدولار تقفز بالبنك المركزي إلى 27.62 جنيه:

وحدد البنك المركزي اسعار صرف الدولار في ختام تعاملات بعد تذبذب شهده في البنوك بين مستويات 27.45 جنيه و27.65 جنيه؛ عند 27.55 حنيه للشراء و27.62 جنيه للبيع، بزيادة 51 قرشًا عن الافتاح عند مستويات 27 جنيه للشراء و 27.11 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في باقي تعاملات اليوم ( آخر تحديث):

اسعار الدولار وفقا لاخر تحديث بالبنك المركزي والبنوك اليوم

بينما وصلت اسعار الدولار في باقي البنوك المصرية بعد اعلان البنك المركزي الاسعار الجديد في ختام تعاملات اليوم إلى الاتي:

سعر الدولار اليوم في ختام تعاملات اليوم الاثنين 9 يناير 2023 بالبنك الأهلي المصري: 27.40 جنيه للشراء و27.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في ختام تعاملات اليوم الاثنين 9 يناير 2023 بالبنك مصر:27.25 جنيه للشراء و27.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في ختام تعاملات اليوم الاثنين 9 يناير 2023 بالبنك التجاري الدولي:27.45 جنيه للشراء و27.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في ختام تعاملات اليوم الاثنين 9 يناير 2023 بالبنك الاستثمار العربي: 27.61 جنيه للشراء و27.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في ختام تعاملات اليوم الاثنين 9 يناير 2023 بالبنك ابو ظبي الاسلامي: 27.60 جنيه للشراء و26.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في ختام تعاملات اليوم الاثنين 9 يناير 2023 ببنك كريدي أجريكول:27.55 جنيه للشراء و27.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في ختام تعاملات اليوم الاثنين 9 يناير 2023 بالبنك ميد بنك:27.55 جنيه للشراء و27.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في ختام تعاملات اليوم الاثنين 9 يناير 2023 بالبنك المصرف المتحد: 27.55 جنيه للشراء و27.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في ختام تعاملات اليوم الاثنين 9 يناير 2023 بالبنك المصري لتنمية الصادرات:27.55 جنيه للشراء و27.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في ختام تعاملات اليوم الاثنين 9 يناير 2023 بالبنك أبو ظبي التجاري:27.55 جنيه للشراء و27.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في ختام تعاملات اليوم الاثنين 9 يناير 2023 بالبنك الأمارات دبي الوطني:27.55 جنيه للشراء و27.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في ختام تعاملات اليوم الاثنين 9 يناير 2023 بالبنك الاسكندرية:27.55 جنيه للشراء و27.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في ختام تعاملات اليوم الاثنين 9 يناير 2023 بالبنك اتش اس بي سي:27.55 جنيه للشراء و27.65 جنيه للبيع.

خطة لترشيد انفاق النقد الاجنبي:

مصر تبدء ترشيد الانفاق في النقد الأجنبي

ووضعت الحكومة خطة لترشيد الإنفاق العام، وصرف النقد الأجنبي في منشورها رقم 52 مكرر (د) بتاريخ 4 يناير 2023 بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

شملت خطة ترشيد إنفاق العام على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري / الإدارة المحلية هيئات عامة خدمية والهيئات العامة الاقتصادية)، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2022/2023، بحيث لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقته عليها بناء على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شئونها.

وشملت الخطة ترشيد إنفاق النقد الأجنبي، بحيث يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن)، وتأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، وترشيد جميع أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى، و تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها، ولها مكون دولاري واضح.، وتأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى.

أسعار باقي العملات في البنوك بعد ارتفاع الدولار اليوم:

صعد الجنيه الاسترليني بعد ارتفاع الدولار اليوم من 32.4 جنيه للشراء و32.59 جنيه للبيع إلى 33.45 جنيه للشراء و33.54 جنيه للبيع، وارتفع الدرهم الاماراتي إلى 7.5 جنيه للشراء و7.52 جنيه للبيع، وزاد الريال السعودي إلى 7.33 جنيه للشراء و7.35 جنيه للبيع، وارتفع اليورو اليوم إلى 29.43 جنيه للشراء و29.52 جنيه للبيع، وزاد الدينار الكويتي إلى 89.98 جنيه للشراء و9.25 جنيه للبيع.