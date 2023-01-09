إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص مع سيارة ملاكي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي

أصيب 10 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص مع سيارة ملاكي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، الإثنين.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالكيلو 58 طريق مصر إسكندرية الصحراوي.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى مكان البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين وقوع حادث سيارة ميكروباص مع أخرى ملاكي في اتجاه القاهرة مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص جرى نقلهم إلى المستشفى للعلاج وتم رفع آثار الحادث والعمل على عودة حركة السيارات لطبيعتها مرة أخرى.