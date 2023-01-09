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ننشر اللقطات الأولى لموقع حادث انقلاب سيارة وميكروباص بطريق مصر إسكندرية الصحراوي

حوادث
الحادث المروري
الحادث المروري

ينشر الفجر اللقطات الأولى لموقع حادث انقلاب سيارة ملاكي وميكروباص بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص، وسط تواجد المارة لاستعدال السيارتين.

 

مصادر قالت لـ “الفجر” إن قائمة المصابين شملت ضابط بالقوات المسلحة برتبة ملازم أول ومجندين بالقوات المسلحة ومجندين شرطة إضافة إلى 5 أشخاص آخرين، جرى نقلهم إلى مستشفى اليوم الواحد للعلاج.

 

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالكيلو 58 طريق مصر إسكندرية الصحراوي.

 

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى مكان البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين وقوع حادث سيارة ميكروباص مع أخرى ملاكي في اتجاه القاهرة مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص جرى نقلهم إلى المستشفى للعلاج وتم رفع آثار الحادث والعمل على عودة حركة السيارات لطبيعتها مرة أخرى.

الحادث المروري
الحادث المروري
الحادث المروري
الحادث المروري
الحادث المروري
الحادث المروري
الحادث المروري
الحادث المروري
الحادث المروري
الحادث المروري
انقلاب ميكروباص الفجر إغلاق طريق مصر اسكندرية الصحراوي

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