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في ضربة أمنية ناجحة.. إحباط إغراق أبو النمرس بـ20 طربة حشيش

حوادث
قوات الأمن
قوات الأمن

ضربة أمنية ناجحة وجهتها أجهزة الأمن بالجيزة تحت إشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، لمروجي المواد المخدرة خاصةً الحشيش بإحباط مخطط عنصر إجرامي لترويج شحنة على عملائه بمركز أبو النمرس جنوب المحافظة.

 

معلومات سرية وردت للعميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع الجنوب بحيازة شخص لكمية من المخدرات واعتزامهما توزيعها خلال الفترة المقبلة.

 

توجيهات سريعة من اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة بتتبع نشاط المشكو في حقه، وتكثيف المراقبة السرية مع الحيطة والحذر الشديدين.

 

مع اكتمال الصورة، انطلقت مأمورية بقيادة الرائد مصطفى رشوان رئيس المباحث ومعاونه الرئد أحمد حسانين أسفرت عن ضبط المتهم بحوزته 20 فرشا لمخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول.

 

أقر المتهم بحيازته للمخدر بقصد الاتجار، والمبلغ حصيلة البيع، وتحرر المحضر بالواقعة، وأحاله اللواء سامح الحميلي حكمدار الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.

 

مديرية أمن الجيزة الفجر ضبط 20 طربة حشيش

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