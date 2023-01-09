موعد مباراة ريال مدريد القادمة ضد أتلتيك بيلباو في الليجا والقنوات الناقلة لها

يحظى موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضد نظيره أتليتك بيلباو المقبلة في الدوري الإسباني باهتمام كبير من قبل مشجعي ومتابعي كرة القدم العربية والعالمية في جميع أنحاء المعمورة حيث يلتقي الفريقان ضمن قمة منافسات الجولة السابعة عشر ببطولة الليجا الإسبانية.

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتليتك بيلباو

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد نظيره أتليتك بيلباو مساء الأحد الموافق الثاني والعشرين من شهر يناير الجاري ضمن منافسات الجولة السابعة عشر ببطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ويحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على نظيره أتليتك بيلباو مساء الأحد عند تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة الساعة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد أتليتك بيلباو

ومن المنتظر أن تذاع أحداث مباراة ريال مدريد ضد أتليتك بيلباو مساء الأحد عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري الإسباني الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتذاع بالتحديد عبر قناة bein sports premium hd 1، والتي يمكنكم ضبطها عبر الترددات الآتية:



تردد قناة beiN Sports Premium 1 على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11013.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.



-تردد قناة beiN Sports Premium 1 على سهيل سات

القمر الصناعي سهيل سات.

التردد 11623.

الاستقطاب H.

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6.