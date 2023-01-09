سعر جرام الفضة اليوم في مصر.. عيار 999 يسجل 21 جنيها

الأسواق المصرية بها بأكثر من نوع مختلف من أنواع الفضة، فيوجد الإيطالي والأسترالي، والفضة من عيار 999، وبطبيعة الحال يختلف سعر كل نوع عن الآخر.

سعر جرام الفضة اليوم

وجاء سعر جرام الفضة في مصر اليوم كما يلي.

- أونصة الفضة 654.297 جنيه، بما يساوي 24.110 دولار.

- الفضة النقية من عيار 999 بـ20.99 جنيه، بما يعادل 0.77 دولار.

- الفضة البريطانية عيار 958 بـ20.13 جنيه، بما يعادل نحو 0.74 دولار.

- الفضة الإسترليني عيار 925 بـ 19.44 جنيه، بما يعادل نحو 0.72 دولار.

- فضة العملات عيار 900 بـ 18.91جنيه، بما يعادل نحو 0.72 دولار.

- فضة المجوهرات عيار 800 بـ 16.81 جنيه، بما يعادل 0.62 دولار.

- فضة عيار 880 بـ 18.49جنيه، بما يعادل 0.61 دولار.

- سعر جرام الفضة اليوم 27.98 جنيه، بما يعادل 1.03 دولار.