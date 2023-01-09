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مجلس الدولة يستقبل ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد من خريجي دفعة 2022

حوادث
مجلس الدولة
مجلس الدولة

بدأ مجلس الدولة برئاسة المستشار عادل عزب،  اليوم الاثنين، استقبال ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد بعد فتح باب تقديم الملفات بوحدة تعيينات الأعضاء.

وتبدأ تقديم الملفات  بدءًا من اليوم الإثنين الموافق يوم 9 يناير 2023 حتى الأربعاء 25 يناير 2023، لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من الذكور والإناث، وتقدم الملفات والأوراق المطلوبة وأصول المستندات.

كان مجلس الدولة أعلن عن فتح باب سحب الملفات لخريجي كلية الحقوق جامعة القاهرة لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من الذكور والإناث، ومن بعدها بقية الجامعات وفقًا لنظام التعيين لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2022، وذلك كان بداية 3 ديسمبر حتى 19 ديسمبر الماضي، قد بدأ سحب ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد دفعة 2022 لخريجي كليات الحقوق والشريعة القانون والشرطة، وخلال الساعات القادمة سيتم تحديد يوم لكل خريج جامعة من الجامعات الحكومية، ومعها يوم لخريجى الجامعات الخاصة، وفي نهاية بعد انتهاء فترة سحب الملفات سوف يحدد يوم التظلمات وذلك بداية من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا.

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