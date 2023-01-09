موعد تسليم أراضي الإسكان المتميز في مدينة أكتوبر الجديدة

أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور عاصم الجزار، بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز في أكثر من منطقة غدا الثلاثاء 10 يناير 2023، وينتهي التسليم يوم 18 أبريل 2023 المقبل، وذلك وفقا للأيام والمواعيد المحددة، التي تم الإعلان عنها.

أراضي الإسكان المتميز

ويتم تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز غدا الثلاثاء 10 يناير 2023 في مدينة أكتوبر الجديدة في منطقة «شمال المطار بالحي العاشر، شمال الواحة بالحي الثالث» في المجاورة الرابعة من 1: 30، وذلك وفقا لما صرح به رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، المهندس محمد عبد المقصود.

مواعيد تسليم أراضي الإسكان

التسليم في القطع من 31: 60 يوم الأربعاء 11/1/2023

التسليم في القطع من 61: 90، يوم الأحد 15/1/2023

التسليم في القطع من 91: 120 يوم الإثنين 16/1/2023

القطع بالمجاورة الثانية من 1: 25، يوم الثلاثاء 17/1/2023

القطع من 26: 50، يوم الأربعاء 18/1/2023

القطع من 51: 75، يوم الأحد 22/1/2023،

القطع من 76: 100، يوم الإثنين 23/1/2023

القطع من 101: 125، يوم الثلاثاء 24/1/2023

القطع من 126: 150، يوم الأربعاء 25/1/2023

القطع من 151: 175، يوم الأحد 29/1/2023

القطع من 176: 200، يوم الإثنين 30/1/2023

القطع من 201: 225، يوم الثلاثاء 31/1/2023

القطع من 226: 250، يوم الأربعاء 1/2/2023

القطع من 251: 275، يوم الأحد 5/2/2023

يوم الإثنين 6/2/2023، لمن تخلف عن الاستلام.

مواعيد تسليم أراضي الإسكان المتميز

يتم تسليم القطع بالمجاورة الأولى من 1: 25، يوم الثلاثاء 7/2/2023

القطع من 26: 50، يوم الأربعاء 8/2/2023

القطع من 51: 75، يوم الأحد 12/2/2023

القطع من 76: 100، يوم الإثنين 13/ 2/2023

القطع من 101: 125، يوم الثلاثاء 14/2/2023

القطع من 126: 150، يوم الأربعاء 15/2/2023

القطع من 151: 175، يوم الأحد 19/2/2023

القطع من 176: 200، يوم الإثنين 20/2/2023

القطع من 201: 225، يوم الثلاثاء 21/2/2023

القطع من 226: 250، يوم الأربعاء 22/2/2023

القطع من 251: 265، يوم الأحد 26/2/2023

يوم الإثنين 27/2/2023، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

مواعيد تسليم قطع أراضي منطقة شمال الواحة

يتم تسليم قطع الأراضي بمنطقة شمال الواحة بالحي الثالث المجاورة الأولى من 1: 30، يوم الثلاثاء 28/2/2023

القطع من 31: 60، يوم الأربعاء 1/3/2023

القطع من 61: 90، يوم الأحد 5/3/2023

القطع من 91: 120، يوم الإثنين 6/3/2023

والقطع من 121: 150، يوم الثلاثاء 7/3/2023

القطع من 151: 180، يوم الأربعاء 8/3/2023

القطع من 181: 210، يوم الأحد 12/3/2023

القطع من 211: 246، يوم الإثنين 13/3/2023

القطع بالمجاورة الثانية من 1: 30، يوم الثلاثاء 14/3/2023

القطع من 31: 60، يوم الأربعاء 15/3/2023

القطع من 61: 90، يوم الأحد 19/3/2023

القطع من 91: 120، يوم الإثنين 20/3/2023

القطع من 121: 150، يوم الثلاثاء 21/3/2023

القطع من 151: 180، يوم الأربعاء 22/3/2023

القطع من 181: 217، يوم الأحد 26/3/2023

يوم الإثنين 27/3/2023، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

مواعيد تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الثالثة في الإسكان المتميز

يتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الثالثة من 1: 30، يوم الثلاثاء 28/3/2023

القطع من 31: 60، يوم الأربعاء 29/3/2023

القطع من 61: 90، يوم الأحد 2/4/2023،

القطع من 91: 120، يوم الإثنين 3/4/2023

القطع من 121: 150، يوم الثلاثاء 4/4/2023

القطع من 151: 180، يوم الأربعاء 5/4/2023

القطع من 181: 213، يوم الأحد 9/4/2023

القطع بالمجاورة الرابعة من 1: 20، يوم الإثنين 10/4/2023

تخصيص الأيام من الثلاثاء 11/4/2023 و18/4/2023، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

جدير بالذكر أن يجب توجه الفائزين بقطع الأراضي إلى بنك التعمير والإسكان بـ فرع الحي المتميز وفرع الحي الـ 12 لإنهاء إجراءات التعاقد قبل الاستلام.