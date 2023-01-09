ads

عاجل| سقوط متهم من الطابق الرابع بمحكمة تاج الدول.. مصادر: حاول الهرب

حوادث
قوات الأمن
قوات الأمن

شهدت محكمة تاج الدول، حادث سقوط متهم من الطابق الرابع في محاولة هروبه، أثناء التحقيق معه، بمنطقة إمبابة شمال المحافظة، الإثنين.

 

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارا من العميد هاني الشعراوي رئيس مباحث قطاع الشمال بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث سقوط من علو داخل محكمة تاج الدول نطاق قسم إمبابة.

 

توجيهات سريعة من قِبل اللواء أحمد خلف نائب مدير مباحث الجيزة بانتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.

 

سرعان ما انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين أنه في أثناء التحقيق مع متهم "حسام.ح.أ"، 32 سنة، داخل مكتب وكيل النائب العام، شرع المتهم في الهروب بالقفز من الطابق الرابع ليسقط أرضا.

 

مصادر أمنية أفادت بأن المتهم أصيب باشتباه كسر بالعمود الفقري، ليصيب بحالة إغماء قبل نقله إلى المستشفى للعلاج وسط حراسة أمنية مشددة، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.

مديرية أمن الجيزة سقوط متهم من الطابق الرابع الفجر اخبار حوادث الفجر محكمة تاج الدول قسم شرطة إمبابة

مواد متعلقة

العناية الإلهية تنقذ سكان مدينة الشيخ زايد من الموت.. وانتقال الحماية المدنية

إصابة شخص في حادث مروري بجوار مسجد نصر الدين بالهرم

إصابة 3 أشخاص صدمهم أتوبيس بجوار مسرح البالون

أجهزة الأمن تكشف ملابسات احتجاز فتاة وضربها بأكتوبر

إصابة سيدة وابنتيها بحالات اختناق في إمبابة.. والتحريات تكشف السبب

العثور على جثة ثلاثيني في الهرم.. والتحريات تكشف سر وفاته

هشم رأسه بـ "شاكوش".. سائق يشرع في قتل شاب بأوسيم

قتل شاب في مشاجرة دموية ببولاق.. والأمن يضبط طرفيها

الأكثر قراءة

عاجل.. صفقة الأهلي المدوية تجتاز الكشف الطبي

جلسة تصوير لصفقة الأهلي الجديدة.. تفاصيل

عاجل.. اليوم مؤتمر هام لصندوق النقد الدولي حول مصر

عاجل.. ارتفاع اسعار السلع الاساسية يواصل زيادة مستويات التضخم في مصر

الأهلي يطلب من النجم الساحلي إرسال البطاقة الدولية للصفقة الجديدة

أكرم توفيق يظهر.. تفاصيل مران الأهلي استعدادا لمباراة المصري

موعد مباراة ميلان ضد إنتر في كأس السوبر الإيطالي والقناة الناقلة

هدف الزمالك.. الأهلي يستهدف التعاقد مع صانع الأهداف