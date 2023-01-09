عاجل| سقوط متهم من الطابق الرابع بمحكمة تاج الدول.. مصادر: حاول الهرب

شهدت محكمة تاج الدول، حادث سقوط متهم من الطابق الرابع في محاولة هروبه، أثناء التحقيق معه، بمنطقة إمبابة شمال المحافظة، الإثنين.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارا من العميد هاني الشعراوي رئيس مباحث قطاع الشمال بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث سقوط من علو داخل محكمة تاج الدول نطاق قسم إمبابة.

توجيهات سريعة من قِبل اللواء أحمد خلف نائب مدير مباحث الجيزة بانتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.

سرعان ما انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين أنه في أثناء التحقيق مع متهم "حسام.ح.أ"، 32 سنة، داخل مكتب وكيل النائب العام، شرع المتهم في الهروب بالقفز من الطابق الرابع ليسقط أرضا.

مصادر أمنية أفادت بأن المتهم أصيب باشتباه كسر بالعمود الفقري، ليصيب بحالة إغماء قبل نقله إلى المستشفى للعلاج وسط حراسة أمنية مشددة، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.