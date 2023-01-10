واحدًا من أغنى وأغلى الممثلين أجرا في الهند.. ما لا تعرفه عن هريثيك روشان في عيد ميلاده

يحتفل هريثيك روشان اليوم بعيد ميلاده حيث ولد في 10 يناير 1974 في مومباي، هو ممثل أفلام بوليودي وراقص ومنتج وشخصية تلفزيونية ورجل أعمال هندي شهير. يعد واحدًا من أغنى وأغلى الممثلين أجرا في الهند.

حياته

ولد هريثيك روشان لأسرة هندوسية ينحدر سائر أفرادها من عائلة فنية، فهو ابن الفنان راكيش روشان صاحب إحدى أكبر شركات الإنتاج السينيمائي بشراكة مع والدته بينكي روشان.



بداية مشواره الفني

بدأ روشان مشواره الفني منذ صغره من خلال مشاركة والده بشكل متكرر في العديد من الأفلام الهندية إبان الثمانينيات، عمل بعدها كمساعد مخرج في أربعة من أفلام والده. قبل أن يصنع لنفسه طريقا نحو النجومية من خلال أول دور رائد له في شباك التذاكر الهندي بواسطة الفيلم الرومنسي كاهو نا بيار هاي عام 2000، وهو الفيلم الذي خول له الحصول على العديد من الجوائز الوطنية مما عبد طريقه نحو الشهر.

توالت انجازاته من خلال الفيلم فيزا (مسلسل) والذي حقق به نجاحًا نقديا قبل أن يعزز مكانته عالميا من خلال الفيلم الميلودرامي الناجح نقديا وتجاريا حيانا السعادة وأحيانا الحزن في عام 2001 رفقة عدد من عمالقة السينما الهندية أمثال أميتاب باتشان، جايا باتشان، شاه روخ خان، كاجول، كارينا كابور وراني موخرجي بالإضافة للمخرج والمنتج كاران جوهر.



وبالرغم من فشل عدد من أفلامه. استطاع روشان العودة من جديد أكثر قوة بواسطة فيلم الخيال العلمي كوي... ميل غايا عام 2003، والذي فاز فيه روشان بجائزتي فيلمفير، مما شكل نقطة تحول في حياته المهنية؛ أعقبها تصويره لأجزاء السلسة كريش عام 2006 وكريش 3 عام 2013.

إشادات النقاد بروشان

حاز روشان على إشادة النقاد برفقة النجمة آيشواريا راي لتجسيده عدة أدوار مركبة أبرزها دور اللص في الجزء الثاني من فيلم الإثارة دووم 2 عام 2006، والفيلم التاريخي الرومانسي جودا أكبر عن إمبراطور المغول جلال الدين أكبر عام 2008 ثم تجسيده لشخصية مصاب بالشلل الرباعي في دراما غوزاريش عام 2010

لعب روشان دور الريادة في دراما زنداقي نا ملغي دبارة عام 2011، الفيلم الانتقامي طريق النار عام 2012، والكوميديا المثيرة بانغ بانغ عام 2014، التي صنفت أفضل إصدار له،

في عام 2011 ظهر روشان لأول مرة على شاشة التلفزيون في البرنامج الاستعراضي Just Dance، قبل أن يصبح أحد حكام لجنة التحكيم البرنامج، ليصبح بذلك النجم الأعلى أجرًا على التلفزيون الهندي.

جوائز حصل عليها روشان

فاز روشان خلال مشواره المستمر بالعديد من الجوائز ما يقارب 236 جائزة و270 ترشيحا، أبرزها ستة جوائز فيلم فير، سبع جوائز الشاشة الهندية، وتسعة جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي، ستة جوائز زي سيني، ستة جوائز أفلام بوليوود وغيرها.



ظهوره في قائمة فوربس

ابتداءً من عام 2012، وبناءً على دخله وشعبيته ظهر روشان في قائمة فوربس لأقوى المشاهير 100 التابعة لمجلة فوربس الهند