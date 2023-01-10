ads

حسام حسن ضد كولر.. موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري والقناة الناقلة

الاهلي والمصري
الاهلي والمصري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر للدوري المصري الممتاز.


وكان المارد الأحمر قد حقق الفوز على نظيره إنبي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية عشر للدوري العام.


موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي


ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه مارسيل كولر، نظيره المصري البورسعيدي، يوم الخميس المقبل، الموافق 12 من شهر يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر للدوري المصري الممتاز.

 

txt

ما هي مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة؟

txt

الأهلي يحسم تعاقده مع ثالث صفقاته الشتوية


ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، على أرضية ملعب الأهلي we السلام.


ترتيب الأهلي والمصري في الدوري


ويغرد النادي الأهلي منفردًا على قمة ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 30 نقطة، بينما يتواجد المصري البورسعيدي في المركز العاشر برصيد 14 نقطة.


القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمصري


وتذاع أحداث مباراة الأهلي ضد نظيره المصري البورسعيدي، على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري، مجانًا بتقنية HD وكذلك تقنية SD.
 

مواد متعلقة

حقيقة مفاوضات الزمالك مع مهاجم الأهلي السابق

الزمالك يعرض محترف الفريق على أندية الدوري المصري

الأكثر قراءة

عاجل.. ارتفاع اسعار السلع الاساسية يواصل زيادة مستويات التضخم في مصر

موعد مباراة الأهلي والزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية والقناة الناقلة

موعد قرعة كأس العالم للأندية 2023 بمشاركة الأهلي

أسعار الدواجن اليوم.. كيلو البانية يواصل الارتفاعات

تشكيل الأهلي المنتظر أمام المصري في الدوري.. تواجد السولية وعبد القادر

البرازيل تحدد اسم مدربها الجديد

حقيقة عودة زيدان إلى قيادة ريال مدريد

موعد مباراة القمة بين يوفنتوس ونابولي في الدوري الإيطالي والقناة الناقلة