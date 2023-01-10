يلا كورة بث مباشر الجديد دون تقطيع مشاهدة مباراة قطر والبحرين في خليجي 25 || بث مباشر دون تقطيع مشاهدة مباراة قطر والبحرين اليوم الثلاثاء في كأس الخليج العربي 2023

يقدم لكم موقع الفجر الرياضي روابط البث المباشر مباراة البحرين وقطر التي ستقام اليوم الثلاثاء 10 يناير 2023 وذلك ضمن منافسات كأس الخليج العربي 2023.

كورة لايف موعد مباراة البحرين وقطر بث مباشر

يحل المنتخب البحريني ضيفًا على نظيره القطري اليوم الثلاثاء 10 يناير 2023 على ملعب الميناء وذلك ضمن منافسات كأس الخليج العربي.

وستقام المباراة في تمام الساعة السادسة والربع مساء بتوقيت مصر والساعة السابعة والربع مساء بتوقيت السعودية والساعة الثامنة والربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

يلا شوت التشكيل المتوقع لمباراة البحرين وقطر

تشكيل البحرين المتوقع ضد قطر في كأس الخليج العربي:

حراسة المرمي: سيد محمد جعفر

خط الدفاع: وليد الحيام – حمزة عبد الله – عمار محمد – أمين بنعدي

خط الوسط: أحمد الشروقي – عبد الوهاب المالود – سيد ضياء سعيد

خط الهجوم: إبراهيم الختال – عبد الله يوسف – مهدي حميدان

تشكيل قطر المتوقع ضد في كأس الخليج العربي

حراسة المرمي: مشعل برشم

خط الدفاع: همام الأمين – طارق سلمان – عبد الله اليزيدي – دياب هارون

خط الوسط: فيصل محمد – عاصم مادبو – علي أسد الله

خط الهجوم: محمد مونتاري – نايف الحضرمي – يوسف عبد الرزاق

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مجموعة المنتخبين في كأس الخليج العربي

المجموعة الثانية في كأس الخليج العربي:

1 - البحرين

2 - الامارات

3 - الكويت

4 – قطر

يلا شوت بث مباشر دون تقطيع لمشاهدة مباراة قطر أمام البحرين في خليجي 25

ملعب مباراة قطر والبحرين في كأس الخليج العربي 2023

يحتضن ملعب "الميناء" في مدينة البصرة مباراة قطر والبحرين، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 25"، والتي تستضيفها العراق خلال الفترة من السادس وحتى التاسع عشر من يناير 2023.

المجموعة الثانية من "خليجي 25" تضم إلى جانب قطر والبحرين منتخبي الإمارات والكويت، ما يجعلها مجموعة مرتقبة للغاية جماهيريًا.

كورة لايف بث مباشر دون تقطيع لمشاهدة مباراة قطر أمام البحرين في خليجي 25

منتخب قطر بدأ البطولة بأفضل طريقة ممكنة بعدما حقق لفوز على حساب الكويت بهدفين نظيفين، كما تمكن منتخب البحرين هو الآخر من الفوز على منتخب الإمارات بهدفين لهدف في الجولة الأولى.

وستكون مواجهة قطر والبحرين مصيرية في مسيرة الفريقين في البطولة، حيث يسعى كل منهما إلى الفوز لضمان التأهل إلى نصف النهائي.

يلا كورة بث مباشر مباراة قطر أمام نظيره البحريني في كأس الخليج العربي

موعد مباراة قطر والبحرين في كأس الخليج العربي 2023

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة بين قطر والبحرين، اليوم الثلاثاء 10 يناير 2023، في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والربع مساءً بتوقيت أبو ظبي.

يلا كورة بث مباشر الجديد دون تقطيع لمشاهدة مباراة قطر والبحرين في خليجي 25

بث مباشر دون تقطيع لمشاهدة مباراة قطر والبحرين اليوم الثلاثاء في كأس الخليج العربي 2023

القنوات الناقلة لمباراة قطر والبحرين في خليجي 25

وينقل بث مباشر مباراة قطر والبحرين، على قناة الرياضية العراقية Al Iraqiya Sports HD، والرابعة العراقية سبورت Alrabiaa Sport

تردد قناة العراقية الرياضية الجديد 2023

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12563

معدل الأستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قنوات الكأس القطرية الناقلة لمباريات كأس الخليج العربي

وتعتبر قناة الكأس الرياضية أشهر القنوات الرياضية المفتوحة المميزة في الشرق الأوسط والعالم العربي لأنها تبث محتواها على أكثر من قمر صناعي.

تردد قناة الكأس على القمر الصناعي النايل سات:

اسم القناة: AlKass TV

التردد: 11919

الاستقطاب: أفقي.

معامل الاستقطاب: ⅚

معدل الترميز: 27500.

الجودة: SD

تردد قناه الكاس على القمر الصناعي عرب سات:

اسم القناة: Al Kass TV

التردد: 12245

الاستقطاب: عمودي.

معامل الاستقطاب: ¾

معدل الترميز: 27500

الجودة: SD

تردد القناة على القمر الصناعي سهيل سات:

اسم القناة: EX1

التردد: 11678.07

الاستقطاب: H

معدل الترميز: 27500

تردد قناه الكاس على القمر الصناعي آسيا سات:

اسم القناة: EX2

التردد: 3660

الاستقطاب: V

معدل الترميز: 27500

تردد القناة على القمر الصناعي جلاكسي:

اسم القناة: EX2

التردد:12183.3

الاستقطاب: H

معدل الترميز: 22500