كورة لايف مشاهدة مباراة قطر والبحرين بث مباشر كورة لايف koora live اليوم 10-01-2023 في كأس الخليج NOW

يقدم لكم الفجر الرياضي لينكات بث مباشر مباراة منتخب قطر ضد نظيره منتخب البحرين في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي.

كورة لايف بث مباشر مباراة قطر والبحرين

وتبدأ أحداث المباراة مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السادسة والربع بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السابعة والربع بتوقيت مكة المكرمة.

وكان المنتخب القطري حقق الفوز في الجولة الأولى أمام نظيره منتخب الكويت بهدفين دون رد، وعلى الجانب الآخر فاز منتخب البحرين أمام نظيره منتخب الإمارات بهدفين مقابل هدف.

يلا شوت بث مباشر مباراة قطر ضد البحرين

ويمكنكم مشاهدة مباراة منتخب قطر ضد نظيره منتخب البحرين اليوم الثلاثاء عبر قنوات العراقية الرياضية وقناة الرابعة العراقية وقنوات بي إن سبورتس القطرية المفتوحة.

ومن المتوقع أن يدخل الجهاز الفني للمنتخب القطري مباراة منتخب البحرين اليوم الثلاثاء في كأس الخليج العربي بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمي: مشعل برشم

خط الدفاع: همام الأمين - طارق سلمان – طارق سلمان – أحمد علاء

خط الوسط: تميم منصور - عاصم مادبو - علي أسد الله

خط الهجوم: إسماعيل محمد – جاسم جابر – محمد وعد

ويقع منتخب قطر والبحرين في المجموعة الثانية، رفقة منتخبات الإمارات والكويت.

وبدأ منتخب قطر البطولة بأداء أفضل مايمكن، بعدما حقق الفوز على حساب الكويت بهدفين نظيفين، كما تمكن منتخب البحرين من الفوز على منتخب الإمارات بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى.

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يلا لايف الجديد بث مباشر دون تقطيع لمباراة قطر والبحرين في كأس الخليج العربي

موعد مباراة قطر والبحرين في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في بطولة خليجي 25، هو اليوم الثلاثاء 10 يناير 2023، على استاد الميناء في مدينة البصرة.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والربع بتوقيت السعودية، الثامنة والربع بتوقيت الإمارات.

يلا شوت بث مباشر دون تقطيع لمباراة قطر والبحرين في كأس الخليج العربي

سيتم نقل المباراة على العديد من القنوات العربية، أبرزها قنوات بي ان سبورت، قناة أبو ظبي الرياضية، قناة السعودية الرياضية.