يلا شوت.. مشاهدة مباراة الهلال والرائد بث مباشر 10-01-2023 hilal اونلاين جودة عالية دون تقطيع yalla shoot

يحل الهلال ضيفـًا ثقيلًا على فريق الرائد، في المباراة التي تجمع بين الفريقين في الجولة الخامسة عشر من بطولة دوري روشن السعودي 2022-2023.

ويستعرض لكم الفجر الرياضي روابط البث المباشر لمشاهدة مباراة الهلال والرائد، لحساب منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة دوري روشن السعودي 2023.

ونجح الهلال في المباراة الأخيرة في حسم كلاسيكو السعودية لصالحه، بعد الفوز على الاتحاد بهدف دون رد، ليصل إلى النقطة 25 في المركز الثالث، ويسعي لمواصلة الانتصارات من أجل الاقتراب أكثر من القمة وتصحيح المسار.

يلا لايف الجديد بث مباشر دون تقطيع لمباراة الهلال والرائد في الدوري السعودي

موعد مباراة الهلال والرائد في الدوري السعودي

موعد مباراة الرائد والهلال في دوري روشن السعوديهو اليوم الثلاثاء 10 يناير 2023، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية.

يلا لايف الجديد بث مباشر دون تقطيع لمباراة الهلال والرائد في الدوري السعودي

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والرائد في الدوري السعودي

تذاع مباراة الهلال والرائد من بطولة دوري روشن السعودي على قنوات SSC السعودية.

التشكيل المتوقع لفريق الهلال

حراسة المرمى:- عبد الله المعيوف

خط الدفاع:- سعود عبد الحميد - يانج هيون سوو - على البليهي - حمد اليامي

خط الوسط:- لوسيانو فييتو - محمد كنو - جوستافو كويلار

خط الهجوم:- ميشايل - أوديون إيجالو - سالم الدوسري

التشكيل المتوقع لفريق الرائد

حراسة المرمى:- سيلفيو لونج

خط الدفاع:- مطلق الحريجي - محمد الدوسري - مبارك الراجحي - محمد سالم - عوض خميس

خط الوسط:- منصور البيشي - داميان يوكوفيتش - محمد فوزير

خط الهجوم:- جوليو تافاريس - كريم البركاوي

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يلا شوت بث مباشر موعد مباراة الهلال ضد الرائد

ومن المنتظر أن تقام أحداث مباراة الهلال ضد الرائد مساء اليوم الثلاثاء الموافق العاشر من شهر يناير الجاري وذلك عند تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ملعب "مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية".

يلا لايف ترتيب دوري روشن السعودي 2023

1- النصر، 29 نقطة

2- الشباب، 26 نقطة

3- الاتحاد، 25 نقطة

4- الهلال، 25 نقطة

5- التعاون، 25 نقطة

6- ضمك، 18 نقطة

7- الطائي، 18 نقطة

8- الاتفاق، 16 نقطة

9- أبها، 16 نقطة

10- الفتح، 15 نقطة

11- الرائد، 15 نقطة

12- الوحدة، 12 نقطة

13- الفيحاء، 12 نقطة

14- العدالة، 8 نقاط

15- الخليج، 7 نقاط

16- الباطن، نقطتين