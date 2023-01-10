كورة لايف| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد تشارلتون بث مباشر اليوم yalla shoot بجودة hd

يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" روابط البث المباشر لمشاهدة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد ضد تشارلتون في كأس الرابطة الإنجليزية هذا الموسم 2022-2023، في الدور ربع النهائي من البطولة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد تشارلتون في كأس الرابطة الإنجليزية

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد نظيره تشارلتون في الدور ربع النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية، وذلك مساء اليوم الثلاثاء 10 يناير 2023.

توقيت مباراة مانشستر يونايتد تشارلتون في كأس الرابطة الإنجليزية

تنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم الثلاثاء 10 يناير، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

وتمكن مانشستر يونايتد من تحقيق الفوز على حساب أستون فيلا بأربعة أهداف مقابل هدفين في دور الـ32 من البطولة، ليتأهل لدور الستة عشر بعد تفوقه على بيرنلي المتواجد في التشامبيون شيب بهدفين مقابل لا شيء، ليضرب موعدًا مع تشارلتون أثليتك.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد تشارلتون

تنقل مباراة مانشستر يونايتد وتشارلتون أثلتيك عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي خصصت قناة “beIN Sports 2 HD Premium” لنقل المباراة على الهواء مباشرةً بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وتشارلتون

قناة Eleven Sports 1 HD Portugal

التردد، 12398

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز، 27500

القمر، Hispasat.

قناة Rah-e-Farda

التردد، 11293

الاستقطاب عمودي

معدل الترميز، 27500

القمر، Afghansat 1.

قناة FOX SPORTS Eredivisie 4

التردد، 11739

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز، 29900

القمر، Astra 3A.

قناة BT Sport 2 HD

التردد، 12515

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز، 22000

القمر، Astra 2A 2B 2D.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2023

1- آرسنال، 44 نقطة

2- مانشستر سيتي، 39 نقطة

3- نيوكاسل يونايتد، 35 نقطة

4- مانشستر يونايتد، 35 نقطة

5- توتنهام هوتسبر، 33 نقطة

6- ليفربول، 28 نقطة

7- فولهام، 28 نقطة

8- برايتون، 27 نقطة

9- برينتفورد، 26 نقطة

10- تشيلسي، 25 نقطة

11- أستون فيلا، 22 نقطة

12- كريستال بالاس، 22 نقطة

13- ليستر سيتي، 17 نقطة

14- ليدز يونايتد، 17 نقطة

15- نوتنجهام فورست، 17 نقطة

16- بورنموث، 16 نقطة

17- وست هام يونايتد، 15 نقطة

18- إيفرتون، 15 نقطة

19- وولفرهامبتون، 14 نقطة

20- ساوثهامبتون، 12 نقطة

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة تشارلتون في كأس الرابطة الإنجليزية

حارس المرمى: دي خيا.

خط الدفاع: بيساكا - لينديلوف - شاو - ماجواير.

خط الوسط: إريكسن - كاسيميرو - فان دي بيك - برونو فرنانديز - راشفورد.

خط الهجوم: مارسيال.