وزير الزراعة: الإفراج عن ذرة وفول صويا من الموانئ بقيمة مليار دولار (فيديو)

قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن الدولة أفرجت منذ 16 أكتوبر وحتى الآن عن ذرة وفول صويا بقيمة تتجاوز المليار دولار، وهذه الكميات أكبر من المستهدف.

وتابع "القصير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن الأسعار تتأثر نتيجة ارتفاع أسعار الدولار الفترة الماضية، مطالبًا المستوردين ومن لديه توكيلات بالتعامل بقدر من المرونة في الاعلاف، لأن النجاح في حل هذه الأزمة سيكون جماعي ما بين الدولة والمستوردين.

قطاع الاعلاف والدواجن خاص 100%

وأضاف أن قطاع الاعلاف والدواجن خاص 100%، ورغم ذلك تحدث بعض الممارسات الخاطئة، مشيرا إلى أن الدولة قد تضر للتدخل لإستيراد لحلح هذه الأزمة.