"الصحة" تحذر: الإفراط فى تناول المضادات الحيوية يسبب زيادة مخاطر الوفاة

قالت وزارة الصحة والسكان إن زيادة مخاطر الوفاة وإطالة مدة المرض تمثل مضاعفات صحية تحدث بسبب الإفراط فى استخدام المضادات الحيوية، التى ينتج عنها تغيير للبيكتيريا حتى تصبح مقاومة للمضادات الحيوية.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه تم تدريب 6327 صيدليا في 11 محافظة، خلال عام 2022، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية لترشيد استخدام المضادات الحيوية، والاستخدام الرشيد للدواء، وفى إطار رفع كفاءة الصيادلة العاملين بالقطاع الحكومى، لتقديم أفضل خدمة للمريض المصرى.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن التدريب شمل محافظات "القاهرة، الفيوم، بني سويف، الشرقية، السويس، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الإسكندرية، كفر الشيخ، الغربية"، حيث تم تدريب 2511 صيدليا على الصيدلة الإكلينيكية، وتدريب 1758 صيدليا على البرامج الرقابية، إلى جانب عقد 41 دورة تدريبية في البرامج الإدارية لـ 1088 صيدليا.

وأشار عبد الغفار إلى بدء المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لترشيد استخدام المضادات الحيوية، والتى تستمر لمدة أسبوعين اعتبارا من أول يناير، للصيادلة العاملين في مستشفيات وزارة الصحة والسكان.

ولفت إلى التنسيق المستمر بين وزارة الصحة والسكان، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكافة الجهات واللجان المختصة بتطبيق الاستراتيجية، مشيرا إلى تعزيز منظومة ترصد العدوى بالميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية، من خلال تجهيز معامل الميكروبيولوجي وتطوير نظام الرقمنة، فضلًا عن إعداد التقارير الخاصة ببرامج علاج العدوى البكتيرية، بما يسهم في الحد من تأثير مقاومة مضادات الميكروبات.