الجنيه يتعافى.. اعرف سعر الدولار الآن بالبنوك العاملة في مصر

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، بعدما تخطى حاجز الـ32 جنيها خلال صباح اليوم الأربعاء، الموافق الـ11 من يناير 2023، ليسجل 29.70 وفق آخر التحديثات لشاشات العرض.

سعر الدولار الآن

ونقدم سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بتداولات اليوم فى البنوك المصرية، حيث سجل فى البنك الأهلي المصرى سعر 29 للشراء و29.05 جنيها للبيع، وفى البنك التجارى الدولى "cib" سجل 28.75 جنيه للشراء 28.85 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 27.59 للشراء و27.67 جنيها للبيع.

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية لروادها الكرام أسعار الجنيه المصري في السطور التلية:

​سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

27.59 جنيها للشراء.

27.67 جنيها للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

29 جنيها للشراء.

29.05 جنيها للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

29 جنيها للشراء.

29.05 جنيها للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

27.60 جنيها للشراء.

27.70 جنيها للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

29.39 جنيها للشراء.

29.40 جنيها للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

28.75 جنيها للشراء.

28.85 جنيها للبيع.