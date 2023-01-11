وظائف مترو الأنفاق 2023.. اعرف التخصصات المطلوبة والشروط

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، عن حاجتها لشغل وظائف بمترو الأنفاق 2023، في عددا من التخصصات وذلك بنظام التعاقد، للعمل بمشروع القطار الكهربائي الخفيف.

ويمكن التقدم لشغل عددا من وظائف مترو الأنفاق 2023، كلا حسب تخصصه، في القطار الكهربائي الخفيف، وهو مشروع جديد يربط القاهرة بالعاصمة الإدارية والعاشر من رمضان.

وظائف مترو الأنفاق 2023

يوجد عددا من الشروط والمتطلبات العامة التي يجب توافرها لشغل وظائف وظائف مترو الأنفاق 2023 وهي كما يلي:

- أن يمتلك المتقدم خبرة في صيانة المعدات الميكانيكية والكهربائية.

- أن يكون حاصلا على مؤهل متوسط، فوق المتوسط، أو عال.

- ألا يزيد عمر المتقدم على 40 عاما.

- يقبل العمل بنظام الورديات الصباحية والمسائية.

- أن يكون قد أتم الخدمة العسكرية أو أعفي منها.

- القدرة على تحمل المسؤولية وضوابط العمل والانضباط الذاتي.

- أن يلتزم المتقدم للحصول على الوظائف باللوائح والقوانين المقررة.

- ليس لديه سجلات جنائية.

- أن يتمتع بصحة جيدة، ولا يعاني من ضعف الرؤية أو عمى الألوان.

- الأولوية لمن يتقن اللغة الإنجليزية أو الصينية.

الأوراق المطلوب تقديمها لشغل وظائف مترو الأنفاق 2023

وأعلنت الشركة، الأوراق المطلوب تقديمها لشغل وظائف وظائف مترو الأنفاق 2023، حيث جاءت كالتالي:

- صورة المؤهل والمؤهلات الأخرى التي حصل عليها.

- صورة الموقف من التجنيد صورة شهادة الميلاد كمبيوتر.

- صورة بطاقة الرقم القومي صورة شهادة الخبرة إن وجد.

- شهادات الدورات التدريبية التي حصل عليها.

- صورة حوالة بريدية باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو.

- عدد 2 صور شخصية 4 ×6.

طريقة التقديم لوظائف مترو الأنفاق 2023

ويمكن تقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة لوظائف وظائف مترو الأنفاق 2023، عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول على العنوان «ص بـ466 رمسيس_كود 11794»، مع مراعاة كتابة الاسم والوظيفة على الظرف.