رئيس وزراء الصومال والوفد المرافق يزورون العاصمة الإدارية الجديدة ويتفقدون أهم معالمها



نظمت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، زيارة لوفد رفيع المستوى من دولة الصومال الشقيقة، ضم الدكتور حمزة عبدي بري، رئيس الوزراء الصومالي وأعضاء ومسئولين من الحكومة الصومالية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لتفقد أهم معالمها، حيث كان في استقبالهم المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، ومسئولو الجهاز والمشروعات.



وبدأت زيارة الوفد الصومالي، باستقبال الوفد بمقر جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، وتم تقديم عرض عن الموقف التنفيذي لمكونات العاصمة الإدارية الجديدة، وتوضيح اهم المعالم الرئيسية بها، كما تم استقبال بعض الاستفسارات والتساؤلات من الوفد الصومالي، وتم الرد عليها من المهندس شريف الشربيني، رئيس الجهاز.



ثم قام رئيس الوزراء الصومالي والوفد المرافق له، بجولة تفقدية بالمشروعات التي تم وجارٍ العمل بها بالعاصمة الإدارية الجديدة، بداية من من منطقة الأعمال المركزية CBD والتي تضم عددًا من الأبراج متنوعة الأنشطة والاستخدمات يتوسطها البرج الأيقوني وهو أعلى مبنى في إفريقيا بارتفاع نحو 400 متر، حيث تم تقديم شرح وتوضيح كامل عن المنطقة، ثم صعد الوفد إلى الدور الـ74 وشاهدوا أهم معالم المدينة.



وقدم المهندس شريف الشربيني، من منطقة منصة المشاهدة بالدور الـ74 بالبرج الأيقوني، شرحًا توضيحيا عن أهم مكونات العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تشمل المدينة الرياضية ومنطقة البنوك والأحياء السكنية والحي الحكومي والحدائق المركزية وغير ذلك من المشروعات.



ثم انتقل الوفد الصومالي رفيع المستوى، إلى زيارة مشروع الحدائق المركزية والتي تعد من اكبر الحدائق المركزية على مستوي العالم، وتفقدوا أهم مكوناتها، والتي تضم منطقة البحيرة وساحة الاحتفالات والبرجولات، وغيرها.



ثم استكمل رئيس الوزراء الصومالي، الجولة التفقدية لأهم المعالم الرئيسية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي شملت مسجد مصر والحي الحكومي والذي يضم:- مبنى مجلس الوزراء - ومبنى البرلمان - مباني الوزارات، ثم تفقدوا منطقة قوس النصر والنصب التذكاري.



وأبدى أعضاء الوفد الصومالي إعجابهم الشديد وانبهارهم بما ينجزه المصريون في هذا الصرح العظيم، وهو العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدين زيادة أطر التعاون بين مصر والصومال في مختلف المجالات.



وفى ختام الجولة تقدم رئيس وزراء الصومال، بالشكر لكل المصريين، وفي مقدمتهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكل من ساهم في تنفيذ المشروعات بالعاصمة الادارية الجديدة، حيث يعد بناء العاصمة الإدارية الجديدة، خير دليل على عظمة المصريين بناة الأهرامات أكبر شاهد على عظمتهم.

