الإفراج عن 150 ألف طن أعلاف "الذرة والصويا" في الأسبوع الأول من يناير



وأضاف أن الإفراج شمل 113 ألف طن من الذرة بنحو 41 مليون دولار ونحو 37 ألف طن من فول الصويا بقيمة نحو 28 مليون دولار وأيضا إضافات اعلاف بنحو 3مليون دولار.



ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 10 يناير 2023) 1.864 مليون طن منهم 1.296مليون طن ذرة، 568 ألف طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 928 مليون دولار.



وأضاف القصير أن الإفراج مستمر بالتنسيق مع البنك المركزي المصري من خلال القطاع المصرفي مناشدا المستوردين وأصحاب مصانع الاعلاف بتحمل مسئوليتهم في ظل هذه الظروف التي يمر بها الوطن وعدم بيع مستلزمات الاعلاف في السوق السوداء مؤكدا ان الدولة تتعامل مع ذلك بمنتهى الحزم من خلال الحملات التفتيشية المستمرة على مخازن الاعلاف والمستوردين وإنه سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين بما في ذلك الشطب من سجلات المستوردين.



وفي سياق متصل تواصل اللجان المشكلة من وزارات الزراعة والتموين والداخلية والجهات الرقابية حملات التفتيش على مخازن ومصانع الاعلاف والمستوردين للتأكد من عدم بيع مستلزمات الاعلاف في السوق السوداء.

