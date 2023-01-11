عاجل.. بنك جديد يطرح شهادة بعائد مرتفع يصل إلى 22.5 %

بعد أن أعلن كل من البنك الأهلي وبنك مصر عن شهادات ذات أعلى عائد والذى يصل إلى 25 % وبعدها انضم إليهم البنك التجاري الدولي إليهم بشهادة 22.5 % بعد أن أعلن عن ذلك أمس، أعلن البنك الأهلي القطري "QNB "عن إصداره شهادة ادخارية جديدة للأفراد بعائد ثابت لمدة سنة ونصف (18 شهرا) بعائد سنوي يصل إلى 20% يصرف شهريا و22.5 % يصرف عند الاستحقاق.

ويتم بيع الشهادة من أول ألف جنيه كحد أدنى ومضاعفتها.

وقال البنك أن الشهادة تمنح عائد ثابت طوال مدة الشهادة ويختلف باختلاف دورية الصرف، ويحتسب العائد من تاريخ شراء الشهادة وتصدر للأفراد الطبيعيين.

ويمكن استرداد الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء، كما يمكن الاقتراض بضمان الشهادة وبحد يصل إلى 95 % من قيمتها حسب البنك.

ويتيح البنك شراء الشهادة عن طريق فروع البنك المنتشرة في كافة ربوع الجمهورية والتي تتجاوز 232 فرعا، كما يمكن ربط الشهادة عن طريق الخدمة المصرفية عبر الإنترنت.

الشهادة البلاتينية السنوية.. من البنك الأهلي



اعلن مؤخرًا البنك الأهلي عن رفع الفائدة على الشهادة البلاتينية السنوية، لتصل أعلى عائد على شهادات الادخار في مصر 2023:

شهادة بلاتينية يتم الاستثمار فيها لمدة عام واحد.

يصل الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

يتم الاستثمار في شهادة الادخار البلاتينية لمدة عام ويصرف عائد شهري 22.5%، بينما يصل سعر العائد 25% سنويا ويتم الاستفادة منه بنهاية المادة.

يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع مصرفنا حسب التعليمات السارية.

يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.





شهادات بنك مصر "طلعت حرب" الـ 25%



أعلن بنك مصر عن طرح شهادة ادخار "طلعت حرب" بعائد مرتفع. ويتساءل الكثير عن هذه الشهادة وخلال السطور التالية نستعرض تفاصيل شهادات ادخار بنك مصر "طلعت حرب":

شهادة ادخار مدة الاستثمار فيها عام، وبمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة.

يصل العائد على شهادة الادخار نسبة 25% سنويًا تصرف بنهاية مدة الشهادة.

يمكن صرف العائد شهريًا بعائد %22.5 سنويًا.

يبدأ الحد الأدنى للاستثمار في شهادات ادخار بنك مصر من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

يتم احتساب عائد المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء.

تمنح الشهادة للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب.

يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

يمكن إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها.

ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 شهور اعتبارًا من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة.



شهادات ادخار البنك الاهلي 2023



أتاح البنك الأهلي أعلى عائد على شهادات البنوك 2023 وهي الشهادة البلاتينية وجاءت عوائدها كالتالي:

شهادة ادخار بلاتينية لمدة 3 سنوات بعائد سنوي 17.25% ويصرف العائد سنويا.

الشهادة البلاتينية 3 سنوات ذات العائد الشهري لتصبح بعائد 16% سنويا اعتبارا من اليوم للشهادات الجديدة أو المجددة تلقائيًا.

كما أتاح البنك الاستثمار في نفس الشهادة البلاتينة بعائد نصف سنوي بنسبة 16.5%.

شهادة ادخار بلاتينية بعائد ربع سنوي بفائدة 16.25%.



شهادات ادخار بنك cib



أعلن البنك التجاري الدولي- مصر «CIB» إصدار شهادات ادخار جديدة لمدة عام ونصف العام «18 شهرًا» ذات العائد الثابت بالجنيه المصري بسعر عائد 20% يصرف شهريا و22.5% يصرف عند الاستحقاق.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي في اجتماعهـا 22 ديسمبر الماضي، رفع أسعار الفائدة 300 نقطة، ورفعت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 16.25%، 17.25% و16.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.75%.

شهادات ادخار بنك cib

يصل الحد الأدنى لشراء شهادة الادخار من بنك cib مصر 100 ألف جنيه، ومضاعفات الألف جنيه.

سيتم إتاحة شراء شهادة الادخار الجديدة من البنك التجاري الدولي CIB مصر، ابتداء من اليوم الأربعاء في جميع فروع بنك Cib مصر.

سيتم إتاحة شراء شهادة الادخار الجديدة من بنك Cib، عن طريق خدمة الإنترنت البنكية والخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول.