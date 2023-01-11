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تواجد ميسي.. تشكيل باريس سان جيرمان أمام أنجيه في الدوري الفرنسي

الفجر الرياضي
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان


 

أعلن كريستوف جالاتييه مدرب نادي باريس سان جيرمان عن التشكيل الذي يخوض به مباراة أنجيه بعد قليل على ستاد حديقة الأمراء ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الفرنسي موسم 2022/2023.

- موعد مباراة باريس سان جيرمان وأنجيه

وتبدأ صافرة بداية أحداث مباراة باريس سان جيرمان ونظيره أنجيه مساء اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة و11:00 بتوقيت السعودية والدوحة و12:00 بتوقيت أبو ظبي.

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- تشكيل باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: ماركينيوس، راموس، موكيلي، بيرنات.

خط الوسط: فيتنها، دانيلو، فابيان.

خط الهجوم: ميسي، نيمار، ايكتيكي.
 

- القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وأنجيه

 تنقل المباراة على شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري لبطولة الدوري الفرنسي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويذاع لقاء الليلة على قناة beIN Sports HD 2.

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