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هيئة السلع التموينية تشتري 120 ألف طن من القمح الروسي

الاقتصاد
القمح الروسي
القمح الروسي

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، الذراع الشرائي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، يوم الأربعاء عن شراء 120 ألف طن من القمح الروسي في مناقصة دولية بتمويل من البنك الدولي أجريت يوم الثلاثاء.

وعملية الشراء تضمنت شحنتين تبلغ حمولتهما 60 ألف طن من المورد أستون أجرو بسعر 337 دولارا للطن شاملا تكاليف الشحن.

وقالت في بيان "في إطار برنامج دعم الأمن الغذائي والقدرة على الصمود الممول من البنك الدولي... تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية على كمية 120 ألف طن قمح روسي مقسمة على شحنتين".

وأوضحت أن الدفع سيكون عند الاطلاع وأن الشحن مطلوب في الفترة من 10 حتى 25 فبراير شباط.

الهيئة العامة للسلع التموينية وزارة التموين والتجارة الداخلية القمح الروسي البنك الدولي أستون أجرو

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