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"وول ستريت" تواصل الارتفاع بختام التعاملات

الاقتصاد
وول ستريت
وول ستريت

أنهت وول ستريت تعاملات اليوم الأربعاء على ارتفاع كبير مدعومة بقفزة لمؤشر ناسداك وسط تفاؤل المستثمرين قبيل تقرير التضخم في الولايات المتحدة الذي قد يفسح المجال أمام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز أن يظهر التقرير المرتقب، والذي من المقرر أن يصدر يوم الخميس، ارتفاع أسعار المستهلكين الأمريكيين 6.5 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر كانون الأول مقارنة مع زيادة نسبتها 7.1 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني.

وسجل مؤشرا القطاع العقاري وقطاع الكماليات الاستهلاكية أفضل أداء خلال اليوم.

ووفقا لبيانات أولية، ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 50.06 نقطة، أي 1.28 بالمئة، ليغلق عند 3969.50 نقطة بينما زاد المؤشر ناسداك المجمع 189.07 نقطة، أي 1.76 بالمئة، إلى 10931.70 نقطة. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 263.24 نقطة، أي 0.78 بالمئة، ليغلق عند 33967.34 نقطة.

وول ستريت البنك المركزى الأمريكى بيانات التضخم تقرير التضخم مؤشر ناسداك

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