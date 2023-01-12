فيليب موريس انترناشيونال تحصل على تصنيف "Triple A" العالمي في مجال الحفاظ على البيئة للعام الثالث على التوالي

أطلقت مبادرة تطوعية للتخلص الآمن من القمامة

• نديم القسوس مدير الشؤون الخارجية بشركة فيليب موريس: لا بد من تضافر جميع الجهود لخلق بيئة أفضل.. ومشاركة القطاع الخاص والجمعيات الأهلية والمواطنون ضرورة

حققت شركة فيليب موريس انترناشيونال، الرائدة في مجال صناعة التبغ، والمنتجات البديلة الخالية من الدخان، نجاحات كبرى في مجال الحفاظ على البيئة خلال عام 2022، فعلى المستوى الدولي نجحت الشركة خلال ديسمبر الجاري في الحصول على تصنيف العلامة الكاملة "Triple A" من منظمة CDP العالمية - أحد أهم المنظمات غير الهادفة للربح - المتخصصة في تقييم جهود الشركات والمؤسسات الكبرى في مجال الحفاظ على البيئة.

وحصلت فيليب موريس انترناشيونال، على تصنيف "Triple A" - وهو التصنيف الأعلى عالميًا من بين جداول تصنيف الشركات في مجال الحفاظ على البيئة - للعام الثالث، عن أدائها في معالجة التغيرات المناخية وحماية الغابات والأمن المائي، مما يؤكد على التزام الشركة بالريادة البيئية العالمية.

وعلى الصعيد الإقليمي أعلنت فيليب موريس مصر والمشرق العربي (مصر ولبنان والأردن) عن مساهمتها في الحفاظ على البيئة عبر مجموعة من الفعاليات، حيث أطلقت فيليب موريس مصر مبادرة تطوعية للتخلص الآمن من القمامة ومكافحة أساليب التخلص غير السليم منها، وذلك بالتعاون مع مؤسسة "ليف لاف" Live Love.

انطلقت المبادرة في ديسمبر ٢۰٢٢ بمشاركة موظفو الشركة الذين قاموا بعمليات رفع للمخلفات من مناطق مختلفة تقع في محيط مجتمعاتهم، والتخلص منها بشكل سليم، من أجل نشر ثقافة التخلص الآمن من القمامة والتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة من خلال الالتزام بمعالجة النفايات والتخلّص منها بشكل صحيح طبقًا للنظم المعمول بها والمتبعة في الأماكن العامة والمنشآت المتعددة.

وتلتزم فيليب موريس بإتباع الطرق السليمة للتخلّص من النفايات الصادرة عن كافة مراحل عمليات التصنيع الخاصة بها، ورفع الوعي بضرورة التخلّص السليم من المخلفات الصلبة الناتجة عن الأنشطة اليومية التي يقوم بها البشر.

وحول المبادرة، قال نديم القسوس، مدير الشؤون الخارجية بشركة فيليب موريس، والمسئول عن منطقة مصر والمشرق العربي: " إن السعي نحو بيئة أفضل يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف، وتدعيم جهود الدولة للنهوض بمنظومة البيئة. وهذا المسعى لن يتحقق ما لم يشترك القطاع الخاص والجمعيات الأهلية والمواطنون معًا للدفع به قدمًا.

وأضاف: "لقد أسعدنا إقبال موظفينا على المشاركة في هذه المبادرة والتي تم تنفيذها مع الشركاء المختلفين في مصر ولبنان والأردن في نفس التوقيت تحقيقًا للانسجام في الرؤية وإرساءً لنموذج يحتذي به في العمل التطوعي."

وتعد الجوائز والشهادات التي تحصل عليها فيليب موريس انترناشيونال، إضافة إلى مساعيها الدائمة في مجال الحفاظ على البيئة دليلًا كبيرًا على نجاح عملية التحول الاستراتيجي التي تقوم بها الشركة من أجل تحقيق مستقبل خالٍ من الدخان، وإحداث أثر إيجابي في العالم من خلال طرح منتجات التبغ المسخّن التي تعتبر خيارًا أفضل مقارنةً بالسيجارة التقليدية، رغم كونها لا تخلو من المخاطر.

كما تقوم فيليب موريس باعتبارها شركة عالمية ذات حضور واسع في كافة أنحاء العالم، بتقييم الآثار الاجتماعية والبيئية المتعلقة بهذه المنتجات، والعمل على تقدير احتياجات المجتمع المحيط من أجل تطوير خطط المشاركة المجتمعية الهادفة إلى تحسين نوعية الحياة من خلال التخفيف من المخاطر التي من شأنها أن تفاقم فداحة ظاهرة التغيّر المناخي، وفي هذا الإطار توظف الشركة مواردها وقدراتها البشرية والعلمية في مختلف المجالات من أجل ترك بصمة إيجابية في مجتمعاتها كدائرة أولى وفي العالم كدائرة أوسع.