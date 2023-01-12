فيليب موريس مصر تطلق مبادرة لضبط الأسعار ودعم المستهلك المصري بالتعاون مع مصلحة الضرائب

● علي كرمان مدير عام "فيليب موريس مصر والمشرق العربي": نستهدف حماية المستهلك ودعم خزانة الدولة بعوائد الضرائب نتيجة بيع المنتجات الأصلية وفق أسعارها المقررة

● هذه المبادرة تقام بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية

● أسعار منتجاتنا لم تتغير منذ سبتمبر2022

بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، أطلقت شركة "فيليب موريس مصر"، مبادرة جديدة تستهدف ضبط أسعار بيع منتجات التبغ بالأسواق المصرية وذلك عن طريق طباعة رمزQR code على علب منتجات التبغ الخاصة بها. من خلال هذا الرمز، يستطيع المستهلك البالغ معرفة سعر البيع الرسمي للمستهلك للمنتج بمجرد قيامه بعملية مسح لهذا الرمز عن طريق هاتفه الذكي، وكذلك الإطلاع على قائمة أسعار منتجات فيليب موريس في مصر.

من جانبه أكد علي كرمان أن المبادرة هدفها الرئيسي هو حماية المستهلك من ممارسات بعض التجار الذين يرفعون أسعار المنتجات بأكثر من سعرها الرسمي، وأن الشفافية التي سيوفرها رمز الQR Code ستقوم بمساندة الدولة في جهودها لضبط الأسواق، خاصة في مثل تلك الظروف الاقتصادية الاستثنائية.

كما أشاد "كرمان" بالتفاعل الكبير من مصلحة الضرائب المصرية مع المبادرة ودعمها، مؤكدًا أن التجار المحليين يقع على كاهلهم مسئولية الحفاظ على الصناعة الوطنية، موجهًا التحية لكافة التجار الذين التزموا بالأسعار الرسمية لمنتجات التبغ، مؤكدا أنها لم تشهد أي تغيير منذ سبتمبر 2022.

أسعار منتجات فيليب موريس مصر كالتالي:

الصنف سعر البيع للمستهلك (جم لكل علبة)

ميريت بأنواعها 52 جنية مصري

مرلبورو Red 48 جنية مصري

مرلبورو Gold 48 جنية مصري

مرلبورو Purple Mix 48 جنية مصري

مرلبورو Crafted بأنواعها 38 جنية مصري

ال اند ام Red 35 جنية مصري

ال اند امBlue 35 جنية مصري

ال اند امSilver 35 جنية مصري

ال اند امForward 35 جنية مصري

هيتس بأنواعها 40 جنية مصري

هيتس دايمنشنز بأنواعها 45 جنية مصري

CC QR Code