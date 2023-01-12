محافظ القاهرة ورئيس اتحاد الغرف التجارية يتفقدان معرض السلع "المواطن أولًا" في باب الشعرية

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والمهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة التجارية اليوم الخميس معرض السلع " المواطن أولًا..رد الجميل" الذي تنظمه غرفة القاهرة التجارية بالتعاون مع محافظة القاهرة بحي باب الشعرية بالقاهرة للاطمئنان على توافر السلع لدعم المواطنين بمنتجات ذات أسعار مخفضة لتخفيف العبء عنهم ؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأشاد محافظ القاهرة بالتعاون مع الغرفة التجارية للقاهرة، والدور الكبير الذي تقوم به الغرفة لدعم المواطنين بسلع ذات أسعار مخفضة ، وضبط الأسواق حرصًا على المواطنين في ظل الاستعداد لشهر رمضان المبارك.



وأشار محافظ القاهرة إلى أن المعارض والمنافذ التي تنظمها المحافظة، بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة تقدم تخفيضات مهمة على جميع السلع الأساسية تصل إلى 40% تقريبًا، وتوفيرها للسلع وكافة احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية، وأن هناك تكثيفًا للتعاون مع غرفة القاهرة التجارية في الفترة القادمة لدعم المواطنين من خلال تنظيم مزيد من الشوادر والمعارض، خاصة خلال المواسم والأعياد، وهو ما يتم التنسيق له بصورة مكثفة حاليًا.



وأكّد المهندس إبراهيم العربي على الدور المجتمعي الكبير الذي يقوم به تجار مصر بصفة عامة، وتجار القاهرة بشكل خاص الذين يمثلون التجار الشرفاء الملتزمين بهذه المهنة، وهي مهنة الأنبياء، والتجار متواجدون اليوم في المعارض والمنافذ لدعم المواطنين وتوفير السلع لهم بأسعار التكلفة، وهو ما يعتبر رد الجميل للمستهلك ؛ لأنه دون مستهلك لن تكون هناك تجارة أو صناعة.



وأشاد "العربي" بالتعاون الكبير الذي يتم بين محافظة القاهرة والغرفة التجارية للقاهرة لتقديم دعم مجتمعي واقتصادي في ظل الظروف الاستثنائية العالمية التي تتطلب تكامل الأدوار بين كافة الجهات لتنفيذ توجهات الدولة على كافة الأصعدة.



وشارك في جولة المحافظ ورئيس اتحاد الغرف التجارية قيادات محافظة القاهرة والغرفة التجارية للقاهرة، من بينهم نائبا رئيس غرفة القاهرة أحمد الوسيمي وسامح زكي، وأمين صندوق غرفة القاهرة ورئيس لجنة المعارض اللواء صلاح العبد، وأشرف الشيمي سكرتير عام غرفة القاهرة، وأشرف خضر عضو مجلس إدارة الغرفة والمُشرف على معرض باب الشعرية، وخالد حسانين عضو مجلس إدارة الغرفة، وأعضاء لجنة المعارض من الجهاز التنفيذي بغرفة القاهرة.