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أليجري: يوفنتوس يركز على إنهاء الكالتشيو في المربع الذهبي

الفجر الرياضي
اليجري
اليجري

أكد مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليجري، أن فريقه يركز بشدة في إنهاء دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بالمربع الذهبي، إذ يمر بصحوة قبل مواجهة نارية أمام المتصدر نابولي غدًا الجمعة.


وقلص يوفنتوس الفارق مع نابولي إلى 7 نقاط بعد الفوز في ثماني مباريات متتالية بالدوري، وستكون القمة في إستاد دييغو مارادونا محورية في تحديد مصيره بسباق اللقب.


ويواجه فريق أليغري مطاردة أيضًا من ميلان صاحب المركز الثالث بعد التساوي معه برصيد 37 نقطة، بينما يبتعد إنتر ميلان خلفهما بثلاث نقاط ولاتسيو وأتالانتا وروما بثلاث نقاط أخرى.


ولا يمكن لأليغري الإفراط في الحماس وسط الصراع الشرس لدخول المربع الذهبي.


وأبلغ الصحافيين اليوم الخميس: "يؤدي الفريق بشكل جيد وتدربنا لثلاثة أيام ونحن في حالة جيدة وحققنا نتائج إيجابية متتالية، لكن يجب أن نواصل التفكير في العمل والتطور والوصول إلى هدف نهائي والنتائج المنشودة".

 

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موعد مباراة يوفنتوس المقبلة في كأس إيطاليا

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موعد وتوقيت مشاهدة مباراة يوفنتوس المقبلة في الدوري الإيطالي والقناة الناقلة


وأضاف: "في الوقت الحالي نفكر في المربع الذهبي".


وطالب أليغري فريقه بالاحتفاظ بالثبات أمام منافس "منظم ومجهز جيدًا".


وتابع: "المباريات في نابولي صعبة ويجب التركيز خلال 90 دقيقة كاملة، يجب أن نلعب بدقة خططية وبشراسة، سنواجه أفضل فريق في الدوري على أرضه لأن الجدول يقول ذلك، غدًا ليست مباراة حاسمة لكنها مهمة جدًا لهم".


وواصل: "لوتشيانو سباليتي مدرب ممتاز وهو الأفضل في تعليم اللاعبين وأثبت ذلك في الماضي، سيكون تحديًا مشوقًا".
 

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