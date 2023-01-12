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عقب تعطيل الدراسة اليوم

محافظ الإسكندرية يعتمد المواعيد الجديدة للامتحانات

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اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، مواعيد الامتحانات الجديدة التي تم إقرارها من مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بقيادة الدكتور عربي أبوزيد مدير المديرية.

جاء ذلك عقب قرار المحافظ بتعطيل الامتحانات اليوم الخميس 12 يناير 2023 نظرا لسوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة المفاجئة التي تعرضت لها محافظة الإسكندرية.

وبحسب المحافظ، تم تعديل الجدول بحيث يؤدي طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي امتحان مادتي ( الرياضيات والمهارات المهنية ) يوم الأحد الموافق 15 يناير الجاري في تمام العاشرة صباحًـا.

فيما يؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي عام امتحان الجبر والتربية الفنية يوم الإثنين 16 يناير من الثامنة صباحًـا، ويؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي مهني امتحان الرياضيات والتربية الدينية يوم 16 يناير في الثامنة صباحًـا.

الاسكندرية محافظة الإسكندرية الأحوال الجوية التربية والتعليم محافظ الإسكندرية مديرية التربية والتعليم

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