مشاهدة مباراة الأهلي والمصري اليوم الخميس بث مباشر في الدوري لايف on time sports

يقدم لكم موقع الفجر الرياضي روابط البث المباشر مباراة الأهلي والمصري التي ستقام اليوم الخميس 12 يناير 2023 وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية عشر في بطولة الدوري المصري في الموسم الحالي.



كورة لايف موعد مباراة الأهلي والمصري بث مباشر



ويحل المصري ضيفًا على نظيره الأهلي اليوم الخميس 12 يناير 2023 على ستاد برج العرب وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر في بطولة الدوري المصري.



وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية والساعة التاسعة مساء بتوقيت الإمارات العربية الإمارات العربية المتحدة.



موقف الفريقين في جدول الدوري



يحتل المصري المركز الثامن في الموسم الحالي في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة حصدها من 12 مباراة، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في 5 مباريات وخسر 3 مباريات.



في حين يحتل الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري في الموسم الحالي برصيد 30 نقطة حصدها من 12 مباراة، حيث فاز في 9 مباريات وتعادل في 3 مباريات.

يلا شوت التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والمصري



تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصري



في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، محمود متولي، علي معلول.

في الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة.

في الهجوم: حسين الشحات، محمد شريف، برونو سافيو.



يلا شوت القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمصري



تُذاع أحداث المباراة التي ستجمع الأهلي والمصري على قناة أون تايم سبورتس 1 باعتبارها الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز، على أن يسبقها ستوديو تحليلي بحضور كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

