لايف ON TIME SPORTS مشاهدة مباراة الأهلي والمصري بث مباشر دون تقطيع على اون سبورتس

يقدم لكم موقع الفجر الرياضي روابط البث المباشر لمشاهدة مباراة الأهلي ضد المصري البورسعيدي، اليوم الخميس 12 يناير، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز 2022-2023.



يلا لايف الجديد بث مباشر دون تقطيع لمباراة الأهلي والمصري البورسعيدي



موعد مباراة الأهلي ضد المصري البورسعيدي في الدوري المصري الممتاز



وتنطلق مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الخميس، على أرضية استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ13 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى المارد الأحمر لمواصلة الانتصارات في مسابقة الدوري الممتاز، وتصدر جدول ترتيب المسابقة،إذا يتصدر النادي الأهلي برصيد 30 نقطة، حققها من 12 مباراة، بعد الفوز في 9 لقاءات والتعادل 3 مرات أمام فيوتشر وسموحة والمقاولون العرب.



يلا لايف الجديد بث مباشر دون تقطيع لمباراة الأهلي ضد المصري البورسعيدي



تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المصري في الدوري المصري الممتاز



حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول - ياسر إبراهيم - محمود متولي - محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - أحمد عبد القادر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات.

الهجوم: محمد شريف.

تشكيل المصري المتوقع لمواجهة الأهلي

حارس: محمود جاد.

الدفاع: إسلام أبو سليمة - عمرو موسى - إسلام المزين.

الوسط: محمد عبد اللطيف "جريندو" - إيزي إيميكا - أحمد شداد - إلياس الجلاسي - عمرو سعداوي.

الهجوم: عبد الرحيم دغموم - مروان حمدي.



يلا لايف الجديد بث مباشر دون تقطيع لمباراة الأهلي ضد المصري البورسعيدي



القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمصري البورسعيدي



تذاع مباراة الأهلي ضد المصري البورسعيدي عبر مجموعة قنوات أون تايم اسبورتس، الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز، ويعلق على أحداث اللقاء أيمن الكاشف.

